Śmieci w Janowcu będą dużo droższe

Rosnące koszty zagospodarowania odpadów, czyli m.in. składowania, w związku z szybującą co roku opłatą marszałkowską, zmuszają kolejne gminy do płacenia firmom świadczących takie usługi coraz większych pieniędzy. To z kolei pociąga za sobą konieczność wzrostu opłat dla mieszkańców. W gminie Janowiec nowy cennik będzie obowiązywał od 1 sierpnia. Stawki za śmieci wzrosną średnio o 30 procent.

Przykładowo, osoby samotne płaciły dotychczas 13 zł miesięcznie, wkrótce zapłacą 17 zł. Trzyosobowe rodziny płaciły 28 zł, będą płacić – 37 zł. Za pięć osób w domu stawka wzrośnie z 38 zł do 50 zł brutto. Maksymalna miesięczna opłata wyniesie 126 zł. Tyle zapłaci właściciel domu, w którym mieszka 7 lub więcej osób, a śmieci nie są segregowane. Dotychczasowa stawka w takiej sytuacji wynosiła 96 zł.

Jak tłumaczy Jan Gędek, wójt Janowca, podwyżki są nieuniknione. – Musimy to zrobić, bo obliguje nas do tego ustawa. Płacimy coraz więcej, a nie możemy dokładać do tego systemu – mówi. Jak dodaje, wpływ na wysokość cen ma także niska konkurencja wśród firm świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. – Od lat otrzymujemy ofertę tylko od jednego podmiotu. Nigdy nie widziałem innej, np. od firm lubelskich. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo nie jesteśmy przecież aż tak daleko – przyznaje wójt.

Niestety sierpniowy wzrost cen to jeszcze nie koniec. Nowe, jeszcze wyższe stawki mają zostać wprowadzone w przyszłym roku. Powodem będzie przejście gminy Janowiec na nowy system, zgodny z aktualną ustawą, która nakazuje wprowadzenia m.in. większej ilości pojemników na segregowane śmieci. To z kolei spowoduje wzrost ilości kursów śmieciarek, a co za tym idzie, wzrost kosztów transportu. Radosław Szczęch

Nowy cennik

Śmieci segregowane

1 os. – z 13 do 17 zł; 2 os. – z 18 do 24 zł; 3 os. – z 28 do 37 zł; 4 os. – z 33 do 43 zł; 5 os. – z 38 do 50 zł; 6 os. – z 43 do 56 zł; 7 lub więcej os. – z 48 do 63 zł

Śmieci niesegregowane

1 os. – z 26 do 34 zł; 2 os. – z 36 do 48 zł; 3 os. – z 56 do 74 zł; 4 os. – z 66 do 86 zł; 5 os. – z 76 do 100 zł; 6 os. – z 86 do 112 zł; 7 lub więcej os. – z 96 do 126 zł