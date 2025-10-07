Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Trzy osoby zginęły w wyniku zatrucia czadem w Puławach. To jedna z najtragiczniejszych tego typu sytuacji w ostatnich latach.
Strażacy przypominają, że tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, który może zabić w kilka minut. O zagrożeniu i zasadach bezpieczeństwa opowiada starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Tragedia, jakiej nie było od lat

– To ogromna tragedia, jakiej nie pamiętam od wielu lat. Musimy sobie zdawać sprawę, że czad jest niezwykle toksycznym gazem. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak gaz, węgiel czy drewno. Już przy stężeniu na poziomie jednego procenta w powietrzu może być śmiertelny po kilku oddechach, bo blokuje transport tlenu do organów – wyjaśnia starszy brygadier Michał Badach.
 
W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim podkreśla, że choć tak tragiczne zdarzenia są dziś rzadkością, wciąż stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

Czad – cichy zabójca. Czujka może uratować życie

Tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, dlatego nie da się go wykryć bez specjalnych urządzeń.
– Czujka tlenku węgla to nasz domowy alarm, który może uratować życie. Urządzenia te reagują już na niewielkie, jeszcze niegroźne stężenia, dając czas na reakcję - tłumaczy strażak.
 
Od końca ubiegłego roku montaż czujek jest obowiązkowy w nowych budynkach mieszkalnych, a od 2030 roku stanie się wymogiem także w starszych obiektach.

Przeglądy instalacji to obowiązek, nie formalność

Strażacy przypominają również o konieczności corocznych przeglądów kominowych i instalacji gazowych. - Posiadanie czujki nie zwalnia z obowiązku kontroli. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych to niewielki koszt, a gwarancja bezpieczeństwa - mówi starszy brygadier Badach.
 
Zwraca też uwagę, że groźne mogą być stare piece gazowe z otwartą komorą spalania, dlatego warto je modernizować lub wymieniać.

Świadomość rośnie, ale czujność wciąż potrzebna

W ostatnich latach liczba ofiar śmiertelnych zatruć czadem w Polsce spada - wynosi około 60 rocznie. To efekt rosnącej świadomości społecznej i nowoczesnych systemów grzewczych. - Nie uszczelniajmy okien i kratek wentylacyjnych, nie blokujmy dopływu powietrza. Wietrzenie to nie luksus, tylko konieczność. Zdarzało się, że ofiary zatruć miały zaklejone kratki folią, by zatrzymać ciepło. Takie działanie może skończyć się śmiercią - przestrzega Michał Badach.
 
Państwowa Straż Pożarna apeluje do mieszkańców województwa lubelskiego, by sprawdzili swoje instalacje i zainstalowali czujniki.
To niewielki wydatek, który może ocalić życie całej rodziny - podsumowuje zastępca komendanta.
Na ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego zaraz po zgłoszeniu zjechały wszystkie służby
AKTUALIZACJA

Tragedia w Puławach. Czad zabił trzy osoby

Handlowali dopalaczami przez internet. Jedna osoba zmarła po ich zażyciu

Pięciu mężczyzn stanie przed sądem za handel dopalaczami w internecie. Według ustaleń prokuratury, grupa wysyłała niebezpieczne substancje do automatów paczkowych na terenie całego kraju. Jedna z osób, która je zażyła, zmarła.
Tragedia w czasie pracy. Życia mężczyzny nie udało się uratować

Tomaszowska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku przy pracy, do którego doszło w poniedziałek.

Miasto nabyło działkę po Pol-Kresie. Teraz musi wydać kasę na duże sprzątanie

Działka jest już w rękach miasta, teraz trzeba ją uprzątnąć ze starych samochodów i opon. W planach jest m.in. odtworzenie mokradła w tym miejscu.

Sztuka dla wszystkich! Dwa dni wyjątkowych spektakli w Bełżycach
10 października 2025, 0:00

To już w ten piątek (10 października) na scenie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach zagoszczą artyści z całej Polski. Wydarzenie ,,Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Scena Dramatyczna’’ powraca!
System kaucyjny pod lupą. Ministerstwo zapowiada „obywatelski nadzór” nad nowymi zasadami

Od 1 października w Polsce działa system kaucyjny, który ma zachęcić do oddawania butelek i puszek, a tym samym ograniczyć ilość śmieci trafiających do środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że nowe rozwiązania będą „pod obywatelskim nadzorem” – dane o skuteczności zbiórki mają być raportowane i ogólnodostępne.
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Sejm zajmie się zakazem hodowli zwierząt na futra. Dwa projekty i gorąca dyskusja przed komisją

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt odbędzie się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra. Jedne ugrupowania chcą wprowadzić zakaz jak najszybciej, inne – rozłożyć go na lata.
Piłkarze Górnika Łęczna w 12. kolejce pokonali Miedź Legnica i wreszcie w szatni mieli wiele powodów do radości

Koniec oczekiwania na pierwszą wygraną Górnika Łęczna. Teraz ma być już tylko lepiej

Kibice Górnika Łęczna zakończyli feralne odliczanie. W 12. kolejce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zielono-czarni pokonali u siebie Miedź Legnica 2:0. Zespół do pierwszego od kwietnia tego roku zwycięstwa w lidze poprowadził Daniel Rusek, który w klubie z Łęcznej przeszedł przez wszystkie szczeble trenerskiego rzemiosła
Krwi jak na lekarstwo. Brakuje szczególnie dwóch grup
HARMONOGRAM AKCJI

Krwi jak na lekarstwo. Brakuje szczególnie dwóch grup

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. w Kraśniku, Hrubieszowie, Łęcznej i Radzyniu Podlaskim.
Kibice w Lublinie pożegnali Jarosława Hampela
Kibice w Lublinie pożegnali Jarosława Hampela

Niedzielny wieczór na stadionie przy Al. Zygmuntowskich był wyjątkowy. Kibice "Koziołków" mieli okazję podziękować za wspaniałą karierę Jarosławowi Hampelowi. Doświadczony zawodnik zdecydował się zorganizować pożegnalny turniej właśnie w Lublinie. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Górnik Łęczna rozbił GKS Katowice

To jedna z największych sensacji tego sezonu. Górnik Łęczna pojechał do stolicy Górnego Śląska z zamiarem rozegrania dobrego meczu. Ciężko jednak było obstawiać pewne zwycięstwo, zwłaszcza, że katowiczanki to aktualny mistrz Polski. Wprawdzie gospodynie odpadły już z Ligi Mistrzów, to jednak wciąż grają w niższym rangą Pucharze Europy.
Kliknęła dla zysku, straciła oszczędności. Internetowy zarobek okazał się pułapką

Kliknęła dla zysku, straciła oszczędności. Internetowy zarobek okazał się pułapką

Miała być szybka gotówka za „lajki” pod reklamami. Zamiast tego – utrata ponad 1600 złotych i gorzka lekcja o tym, jak łatwo w sieci wpaść w sidła oszustów. 17-latka z Chełma uwierzyła w atrakcyjną ofertę zarobku online. Teraz policja apeluje o rozwagę.
Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

Azoty Puławy lepsze od Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

W szóstej kolejce Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 30:29. Była to pierwsza wygrana podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego w tym sezonie przed własną publicznością
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Lublinie? Projekt prohibicji do konsultacji
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Lublinie? Projekt prohibicji do konsultacji

Radni klubu prezydenta Żuka przedstawili najważniejsze założenia dotyczące projektu uchwały nocnej prohibicji na terenie Lublina. Zanim dokument trafi pod głosowanie czekają go konsultacje społeczne.

