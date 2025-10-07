Tragedia, jakiej nie było od lat

– To ogromna tragedia, jakiej nie pamiętam od wielu lat. Musimy sobie zdawać sprawę, że czad jest niezwykle toksycznym gazem. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak gaz, węgiel czy drewno. Już przy stężeniu na poziomie jednego procenta w powietrzu może być śmiertelny po kilku oddechach, bo blokuje transport tlenu do organów – wyjaśnia starszy brygadier Michał Badach.

W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim podkreśla, że choć tak tragiczne zdarzenia są dziś rzadkością, wciąż stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza w sezonie grzewczym.