80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jubileusz zapowiada się hucznie: bal absolwentów, występy artystyczne, wręczenie nagród i spotkania przy ognisku. Marcin Kępowicz, dyrektor szkoły podkreśla, że to będzie wielkie święto dla uczniów i absolwentów – okazja do wspomnień i spotkań po latach.

Pszczela Wola to jednak nie tylko pszczelarstwo. W szkole kształcą się także technicy żywienia i usług gastronomicznych czy hodowcy koni. Jak podkreślają pedagodzy, ich absolwenci z powodzeniem prowadzą własne firmy, a wielu robi kariery jako szefowie kuchni w renomowanych restauracjach. Szkoła to także, jak mówią dawni uczniowie, „szkoła życia” – miejsce, gdzie oprócz fachowej wiedzy uczono uczciwości, odpowiedzialności i patriotyzmu.

Nie mogło zabraknąć lokalnej słodkiej wizytówki – całusków pszczelowolskich. Te niewielkie pierniczki wypiekane na wosku pszczelim przygotowywane są tu od pokoleń. Wyrabiane ręcznie, różnią się smakiem i kolorem w zależności od użytego miodu. Zdobyły już laury na Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie i zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa lubelskiego. Ich historia jest nierozerwalnie związana z dziejami szkoły, a ich smak – nie do podrobienia.

Jak wyglądają kulisy ich przygotowania? Co kryje się w recepturze opracowanej jeszcze kilkadziesiąt lat temu? I jak atmosfera szkoły łączy się z tradycją regionu? O tym wszystkim opowiadamy w nowym odcinku „Dziennika ze smakiem”.