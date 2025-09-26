Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Uroczystość czepkowania odbyła się z udziałem studentów i wykładowców, ale także przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, władz samorządowych, dyrektorów szpitali i placówek medycznych.

Dr Jadwiga Klukow, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AZ, zakładała czepki na głowę absolwentkom i absolwentom, w tym swojej córce Julii, która kontynuuje rodzinną tradycję w zawodzie pielęgniarki.

Podczas uroczystego czepkowania wręczone zostały nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżniające się prace dyplomowe, które ufundowała Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

Specjalny bonus przygotował także Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, który trzem absolwentkom zaoferował etaty u siebie. Za najwyższą średnią pracę dostały: Justyna Kwiecień, Natalia Panek oraz Aleksandra Rykała.