Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Autor: Zdjęcie autora KamPom
Chmielaki 2025 - święto piwoszy w Krasnymstawie (zdjęcie 2) Chmielaki 2025 - święto piwoszy w Krasnymstawie (zdjęcie 3) Chmielaki 2025 - święto piwoszy w Krasnymstawie (zdjęcie 4) Chmielaki 2025 - święto piwoszy w Krasnymstawie (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (32)
Autor galerii: Kamil Pomorski

Tysiące uczestników, ponad pół tysiąca piw i koncerty, o których mówić będzie się jeszcze długo. 54. Chmielaki Krasnostawske przeszły do historii jako te, w których festiwalowe serce biło najmocniej – przy dźwiękach Kultu, tym samym udowadniając, że dojrzewają jak dobre piwo.

Piwo, ludzie, klimat

Krasnystaw po raz kolejny udowodnił, że jest stolicą piwa. Na uczestników czekało 60 browarów z pięciu krajów i setki stoisk, przy których można było odkrywać najróżniejsze smaki złocistego trunku. Rynek tętnił życiem – od wesołego miasteczka, przez korowód, aż po kiermasze i koncerty.

Kazik i powrót wspomnień

Kulminacyjnym punktem drugiego dnia festiwalu bez wątpienia był moment gdy na scenie pojawił się Kult, a tłum natychmiast zamienił się w wielki chór. Kazik Staszewski porwał publiczność nie tylko muzyką – w pewnym momencie podzielił się też nostalgicznym wspomnieniem sprzed lat, kiedy to Kult po raz pierwszy występował w Krasnymstawie... jeszcze jako support zespołu De Mono. – Miło tu wracać, pamiętam, jak graliśmy tu na początku naszej drogi – dziś to zupełnie inne przeżycie – mówił ze sceny, a publiczność nagrodziła go gromkimi brawami.

Energia, której nie da się zapomnieć

Koncert Kultu był sercem sobotniego programu, ale nie jedynym jego punktem. W ramach „Lata na maxxa” zagrali również Paktofonika, Oskar Cyms i Modelki, a na Scenie Dworek – jazz, rock i folk tworzyły bardziej kameralny klimat. Krasnystaw na chwilę stał się muzycznym centrum Polski.

Sport, kabaret i piękno

Publiczność bawiła się nie tylko przy muzyce. Półmaraton Chmielakowy, „Chmieloty” nad głowami, Zlot Weteranów Szos, wybory Miss Chmielaków i powrót Kabaretonu – każdy znalazł coś dla siebie. Tego weekendu miasto żyło od świtu do nocy, łącząc pasje i pokolenia.

Krasnystaw wideo Chmielaki koncert festiwal piwo koncerty impreza Chmiel piwo rzemieślnicze Krasnostawskie Chmielaki

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży