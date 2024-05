Jak wybrać odpowiednią przyczepkę rowerową dla dzieci?

Te elementy zwiększają bezpieczeństwo!

Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, przyczepki rowerowe są wyposażone w regulowane pasy – najczęściej pięciopunktowe. To one stabilizują malucha siedzącego wewnątrz. Dla większego komfortu, piankowe wypełnienia zabezpieczają miejsca narażone na otarcia. Aby poprawić widoczność, przyczepki mają odblaski, na przykład w barwie pomarańczowej na kołach, oraz chorągiewkę. Niektóre modele są nawet wyposażone w system hamowania. Warto zwrócić uwagę na ruchome mocowanie do roweru, tzw. kulkowe, oraz awaryjny zaczep do ramy, które dodatkowo podnoszą bezpieczeństwo podczas użytkowania. Ponadto, przyczepki często posiadają dodatkowy schowek lub kieszeń, idealne miejsce na przechowywanie turystycznej apteczki. To dodatkowy element, który zwiększa funkcjonalność przyczepki, umożliwiając rodzicom zabranie wszystkiego, co niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podczas rodzinnych wycieczek.

Jakie typy przyczepek znajdziemy na rynku?

Wybór przyczepek jest naprawdę spory. Aktywni rodzice mogą postawić na modele jednoosobowe lub wersje dwuosobowe, które umożliwiają rodzeństwu wspólne podróżowanie. Świetne są też opcje 2w1, a nawet 3w1, dzięki którym akcesorium nadaje się do kilku rodzajów aktywności, np. wspólnej jazdy na rowerze, ale też joggingu, narciarstwa biegowego lub spaceru.