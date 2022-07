Kurs somnalierski - O tym musisz wiedzieć

Sommelier - kim jest?

Sommelier to wykwalifikowany kelner, który doradza w zakresie wyboru wina. Musi mieć szeroką wiedzę na temat wina i umiejętność dobrania trunku do każdego dania. Jest on również odpowiedzialny za tworzenie kart win w restauracji i dobór odpowiednich kieliszków w zależności od jego rodzaju. Zawód sommeliera w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, natomiast na świecie jest zawodem elitarnym.

Edukacja winiarska - kursy

Court of Master Sommeliers to renomowana organizacja w Wielkiej Brytanii szkoląca sommelierów. Oferuje ona również kursy w innych częściach świata między innymi w Anglii, Austria, Grecji i w Polsce.

Każdy z kandydatów na początku musi odbyć i zaliczyć kurs wstępny - Introductory Sommelier. Po uzyskaniu minimum 60% punktów oraz po przejściu egzaminu praktycznego kandydat może aplikować o kolejny kurs.

Certified Sommelier - na tym poziomie wymagane jest zaliczenie egzaminu teoretycznego, praktycznego oraz degustacja opisowa dwóch win. Uzyskanie minimum 60% procent punktów z każdego z trzech egzaminów pozwala na ubieganie się o trzeci szczebel kwalifikacji sommelierskiej.

Advanced Sommelier to bardzo zaawansowany egzamin, który wymaga zaliczenia testu teoretycznego, praktycznego oraz degustacji sześciu win.

Najwyższym poziomem jest Master Sommelier. Teoria wymaga ustnej odpowiedzi na około 100 pytań. Praktyka odbywa się w prawdziwej restauracji wraz z obsługą klientów natomiast degustacja polega, na rozpoznaniu sześciu win w ciągu 25 minut.

Kursów sommelierskich jest bardzo dużo, jednak Court of Masters Sommeliers jest międzynarodową, najbardziej prestiżową organizacją szkolącą sommelierów.

Drugą największa na świecie organizacją szkolącą jest Wine & Spirit Education Trust z siedzibą w Londynie. Kursy WSET organizowane są w ponad 60 krajach, również w Polsce. Różne poziomy kursów pozwalają zdobyć bezcenną wiedzę winiarską osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z tematem win, jak również profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swoją winiarską wiedzę.

W Polsce profesjonalne szkolenia i konkursy, a przede wszystkim Mistrzostwa Polski Sommelierów organizowane są przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich.

Jak wygląda kurs sommelierki?

Kursy różnią się od siebie pod wieloma względami jak ilość godzin czy zakres materiału. Mamy też kursy amatorskie i profesjonalne. Niemniej jednak ich wspólną cechą jest trójstopniowy schemat: teoria, praktyka i degustacja. Szkolenia mogą zawierać również elementy kelnerskie.

Przystępując do kursu, trzeba być osobą pełnoletnią!!!!

Kurs sommelierki pozwala zdobyć bezcenną i kompleksową wiedzę z zakresu win. Przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę sommelierską, jak również dla miłośników win. Ramowy program kursu obejmuje:

naukę rozpoznawania zapachów zawartych w winie

ogólną wiedzę o pracy w winnicy

produkcję win białych i czerwonych

białe szczepy-charakterystyka i występowanie

czerwone szczepy- charakterystyka i występowanie

wina musujące

wady i zalety win

czytanie etykiet i redagowanie kart win

temperaturę serwowania win

przechowywanie win

wiedzę na temat metod degustacji

dobór wina-zasady łączenia win i potraw

najważniejszych producentów win

omówienie krajów i regionów winiarskich

technikę obsługi gości-kelner

jak i gdzie kupować wino

Po ukończeniu szkolenia kursant zdobędzie bezcenną wiedzę na temat produkcji win oraz wiele innych umiejętności niezbędnych w pracy sommeliera.