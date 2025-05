Piknik "Po sąsiedzku - edukacja kulturalna"

Nawożenie trawnika- o czym warto pamiętać?

Zadbany trawnik to nie tylko element estetyczny ogrodu, ale także miejsce relaksu, zabawy i spotkań. Jednak utrzymanie go w dobrej kondycji przez cały sezon wymaga nieco zaangażowania. Poza regularnym koszeniem i podlewaniem, jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych jest nawożenie. Odpowiednio dobrane nawozy oraz właściwe terminy ich aplikacji mają ogromny wpływ na wygląd i zdrowie trawy. Sprawdź, dlaczego warto nawozić trawę, kiedy najlepiej to robić i jakie nawozy sprawdzą się najlepiej.