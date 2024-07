Zanzibar – ekskluzywne wakacje w tropikalnej scenerii

Jednym z polskich hitów wypoczynkowych ostatnich lat jest Zanzibar, należąca do Tanzanii wyspa na Oceanie Indyjskim. Wakacje na Zanzibarze to połączenie plażowania, aktywności w postaci różnych sportów wodnych oraz możliwość poznawania unikalnej miejscowej specyfiki.

Atrakcje Zanzibaru – kiedy odwiedzić wyspę

Ze względu na swoje położenie Zanzibar jest miejscem, gdzie przez stulecia mieszały się wpływy lokalne, arabskie i europejskie. Powstała dzięki temu kulturowa mozaika, która widoczna jest do dziś w architekturze, religii, ale także życiu codziennym mieszkańców czy w kuchni. Turyści, którzy kilkadziesiąt lat temu „odkryli” Zanzibar, zastali tu nie tylko wspaniałe warunki do wypoczynku na plażach, ale także tropikalną bujną roślinność, plantacje przypraw, rafy koralowe idealne do nurkowania, a także interesujące zabytki w stolicy Stone Town, którego centrum kryje meczety, bazary, pałace i wąskie uliczki idealne do spacerów w upalne dni.

Turystykę na wyspie kształtuje pogoda (https://planetescape.pl/blog/pogoda-i-temperatury-na-zanzibarze/). Tropikalny klimat sprawia, że przez cały rok panują tu wysokie temperatury, które rzadko spadają poniżej 25 st. C. Wieją za to wiatry monsunowe i występują na przemian pory suche i mokre. Najwięcej deszczu spada wiosną między kwietniem a czerwcem, a słabsza pora deszczowa występuje od października do grudnia. Nie oznacza to, że w tych miesiącach nie da się wypoczywać na Zanzibarze. Są turyści, którzy przyjeżdżają właśnie w porze deszczowej, by uniknąć tłumów i skorzystać z niższych cen. Deszcz nie pada cały czas, są to raczej przechodzące popołudniami ulewy. Z kolei szczyt sezonu przypada w zimowej porze suchej od stycznia do marca, a drugi latem i wczesną jesienią. Panują wówczas nie tylko idealne warunki do plażowania, ale także do uprawiania sportów wodnych oraz do nurkowania, ponieważ woda jest wyjątkowo przejrzysta.

Oprócz odpoczynku na plażach Zanzibar oferuje turystom mnóstwo atrakcji. Nurkowanie i snorkowanie na rafach koralowych, surfowanie, pływania kajakami morskimi, wycieczki tradycyjnymi łodziami, pikniki rybackie to tylko niektóre możliwości. Hotele oraz biura podróży oferują wycieczki objazdowe po wyspie, podczas których można poznać życie mieszkańców, odwiedzić plantacje przypraw albo zwiedzić tętniące życiem Stone Town.

Ekskluzywny wyjazd na Zanzibar

Zanzibar to także doskonałe warunki do spędzania urlopu. Wysokiej klasy ekskluzywne hotele, bogata oferta usług dodatkowych, możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez instruktorów i animatorów, zabiegi spa i wiele innych atrakcji – to wszystko czeka na gości resortów znajdujących się na wyspie. Połączenie licznych możliwości spędzania czasu oraz świetna baza hotelowa sprawiają, że Zanzibar jest też doskonałym wyborem na wyjazd incentive (https://planetescape.pl/blog/wyjazd-incentive-na-zanzibar-wycieczki-dla-firm/), podczas którego wypoczynek można połączyć z budowaniem silniejszego i bardziej zintegrowanego zespołu pracowników. Biura podróży specjalizujące się w wyjazdach incentive, takie jak Planet Escape, mają świetnie rozpracowany ten kierunek oraz ofertę różnorodnych form spędzania czasu i zajęć dostosowanych do potrzeb klientów. Incentive na Zanzibarze to inwestycja, która zwróci się z nawiązką.