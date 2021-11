Międzyrzec Podlaski: Pracownicy MOPS chcą pomóc seniorom

To zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych czy higienicznych. – Stworzyliśmy listę najbardziej potrzebujących z terenu miasta – mówi Anna Bartczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Mamy 34 osoby powyżej 60. roku życia. Często to osoby niepełnosprawne, które w tym roku korzystały z pomocy ośrodka – dodaje Bartczak.

Z produktów, które przekażą darczyńcy, pracownicy chcą zrobić paczki. A te trafią do potrzebujących w okresie świątecznym. – Do tej pory pomagało się w szczególności rodzinom z dziećmi. A seniorzy są trochę zapomniani – uważają pracownicy MOPS.

Oprócz paczek, projekt zakłada spotkanie świąteczne. – Chcemy namówić te osoby do wyjścia z domu. Planujemy część artystyczną z stowarzyszeniem „Jedno serce” – zaznacza Anna Bartczak.

Artykuły chemiczne i spożywcze z długim okresem przydatności można przekazywać do 29 listopada w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 6. Pierwsze towary już spływają. Do akcji mogą się włączyć nie tylko mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego. MOPS wystosował też pisma w tej sprawie z prośbą o wsparcie do lokalnych przedsiębiorców. Paczki trafią do seniorów 17 grudnia.