Skrzyżowanie pod skosem zbyt niebezpieczne. Mieszkańcy proszą o rondo

To skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 811 oraz powiatowej nr 1031L, na odcinku relacji Ossówka - Janów Podlaski. Kierowcy z pewnością znają to miejsce, bo drogi łączą się tu nie prostopadle, tylko pod skosem.

W kwietniu radni i mieszkańcy napisali petycję w tej sprawie do marszałka województwa lubelskiego. „To skrzyżowanie z wysokim natężeniu ruchu, w tym pojazdów ciężarowych, rolniczych oraz osobowych. Jest wyprofilowane ze wzniesieniem, co utrudnia włączenie się do ruchu w okresach, gdy drogi są śliskie. Wzrost liczby wypadków i kolizji na tym skrzyżowaniu, zwłaszcza zimą wskazuje na potrzebę rozwiązań, które ograniczą ryzyko zdarzeń drogowych. Budowa ronda to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu” – wskazują autorzy petycji. Ich zdaniem, takie rozwiązanie przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, szczególnie w kontekście rosnącego zainteresowania turystyką w tej okolicy.

Temat nie jest nowy, bo już kilka lat temu wybrzmiał z ust drogowców przy okazji przebudowy trasy z Ossówki do Janowa Podlaskiego. Jednak wówczas do realizacji nie doszło.

Niemniej jednak, jak potwierdza nam Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie projekt jest gotowy.

– W tym roku w planie robót przewidzieliśmy środki na wypłatę odszkodowania za grunty. Natomiast samych prac budowlanych nie planowaliśmy. Inwestycja będzie możliwa przy inicjatywie właściwego samorządu, zgodnie z obowiązującymi zasadami- mówi Paweł Szumera, dyrektor ZDW w Lublinie.

Jednocześnie potwierdza, że zainteresowanie udziałem w inwestycji wyraził już powiat bialski. – Dlatego zwróciliśmy się do firmy projektowej o aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wówczas przekażemy pełną informację do urzędu marszałkowskiego – zaznacza dyrektor. Wstępne założenia są takie, że województwo weźmie na siebie 50 proc. kosztów, a powiat i gmina Janów Podlaski po 25 proc.