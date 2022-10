"Nie zdradzić całej, czasem bolesnej, tajemnicy" – wystawa Eweliny Orłowskiej w Galerii Po 111 Schodach

Urodzona w 1996 roku artystka z Lublina ukończyła tutejsze Liceum Plastyczne, następnie studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Choć pasjonują ją różne dziedziny sztuki, zarówno sztuki piękne, jak i projektowe, to szczególnym zamiłowaniem darzy tkaniny. Ważną rolę w jej twórczości odgrywają ponadto renowacja oraz stylizacja wnętrz.

- To właśnie wnętrza i praca nad estetyką otoczenia determinują większość ostatnio powstałych dzieł Eweliny Orłowskiej – obrazów, projektów graficznych, tkanin czy realizacji meblarskich - wymieniają organizatorzy wystawy.

Duże znaczenie dla twórczości Orłowskiej mają również kwestia strumienia świadomości oraz filozofia dalekiego wschodu, które odcisnęły wyraźne piętno na jej pracy dyplomowej.

- Wszystko to naczynia połączone, więc staram wplatać swój strumień świadomości w otaczającą rzeczywistość korzystając z finezji i szlachetności sztuki, lecz jednocześnie nadal trzymam gardę, nie zdradzając całej, czasem bolesnej, tajemnicy - dodaje Ewelina Orłowska.

Ekspozycja prezentowana w Galerii po 111 Schodach będzie niezwykła z kilku powodów. Artystka jest wychowanką Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, wystawi więc swoje prace w miejscu, z którym jest związana. Sama ekspozycja będzie natomiast prezentacją dyplomu magisterskiego Orłowskiej na kierunku "Tkanina i Stylizacja Wnętrz". Praca, obroniona na ocenę bardzo dobrą, otrzymała wyróżnienie oraz prestiżową nominację do konkursu "Prime Time - najlepsze dyplomy magisterskie" na ASP w Łodzi.

To konkurs z ponad 20-letnią tradycją, który najlepszym absolwentom ASP daje możliwość uczynienia pierwszego poważnego kroku na drodze artystycznej lub projektowej. Prace artystów prezentowane są przed szeroką publicznością w przestrzeniach prestiżowych galerii.

Pierwsza część dyplomu powstała w pracowni projektowej druku na tkaninie dr hab. Małgorzaty Lachman i składa się z 5 tkanin drukowanych, nawiązujących do wschodniej filozofii "zuihitsu". Opowiada o osobistych zmaganiach z traumą, poszukiwaniu uważności – "mindfulness" – w dzikości współczesnego świata. Druga część, "Bogactwo rodzimego przemijania – kolekcja stylizowanych obiektów do wnętrz inspirowana Wabi-Sabi", powstała w Pracowni Stylizacji Wnętrz prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak i stanowi renowację kompletu foteli proj. Z. Bączyka z okresu PRL. Trzecia odsłona dyplomu to aneks malarski w pracowni rysunku dr Marzeny Łukaszuk inspirowany pismem asemicznym oraz zmaganiami artystki ze zjawiskiem "overthinking".

Nominacja do "Prime Time" to nie pierwsze wyróżnienie Eweliny Orłowskiej. Ma ona na swoim koncie kilka sukcesów, ostatnio I miejsce w konkursie malarskim "Jak Aleksandra Wachniewska, malarka Roztocza" (Zamość 2021). Swoją twórczość prezentowała m.in. w krakowskiej galerii Huta Sztuki w ramach wystawy "TextiLEM Sztuka do rzeczy – design w Krakowie".

Wystawa w MDK nr 2 będzie czynna do 15 listopada.