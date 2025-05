Nie trzeba daleko jechać do onkologa. Nowa poradnia w szpitalu

Dotychczas takiej w strukturach SP ZOZ Hrubieszów nie było. Ale będzie, od 1 czerwca. Pacjenci dostaną dzięki temu szansę skorzystania z porady onkologia w ramach NFZ bez konieczności wyjeżdżania np. do amościa czy innych większych ośrodków.

W poradni onkologicznej, która czynna ma być dwa razy w tygodniu będą udzielane konsultacje zarówno osobom z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą.

"Poradnia Onkologiczna będzie koordynowała proces diagnostyki i leczenie w ramach NFZ" - przekazuje szpital w komunikacie.

Co ważne, aby zarekestrować się do onkologa, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy zatelefonować do rejestracji specjalistycznej w Ambulatorium SP ZOZ w Hrubieszowie pod numer telefonu: 84 5353302 lub kom. 504021791. Można też wybrać się osobiście do przychodni mieszczącej się na ul. Mickiewicza 2.

Pacjenci zareagowali na tę wiadomość entuzjastycznie.

"Bardzo dobra wiadomość. Widać, że kadra kierownicza Szpitala stara się jak może, by nam pacjentom było łatwiej do korzystania z opieki medycznej. Zmienia się na lepsze. Wielkie brawa". "To bardzo dobra wiadomość. Może w końcu szpital odzyska swoją świetność". "Jeszcze przywrócić oddział neurologiczny i zatrudnić specjalistów. No i ogarnąć SOR. - to tylko część z komentarzy zamieszczanych przez internautów.