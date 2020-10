Prezydent USA Donald Trump i jego żona mają koronawirusa

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

- Tego wieczoru Melania i ja dostaliśmy pozytywne wyniki badań na COVID-19. Natychmiast rozpoczniemy kwarantannę i proces powrotu do zdrowia. Przejdziemy przez to razem - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Wczoraj testy dały pozytywny wynik u jednego z pracowników Białego Domu, jego doradczyni Hope Hicks. Była ona na pokładzie samolotu Air Force One, kiedy Trump leciał na debatę prezydencką z Joe Bidenem w Cleveland w Ohio.

- Jak wielu Amerykanów uczyniło w tym roku, Donald i ja jesteśmy na kwarantannie w domu po tym, jak otrzymaliśmy pozytywny wynik testu na COVID-19. Czujemy sie dobrze i przełożyliśmy wszystkie nasze nadchodzące spotkania. Proszę, upewnijcie się, że jesteście bezpieczni i wszyscy przejdziemy przez to razem - napisała Pierwsza Dama w mediach społecznościowych.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.