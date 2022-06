Lublin: Zamkną ul. Żeglarską i utrudnią życie kierowcom, rowerzystom i działkowcom

Przeprawa przez rzekę ma zostać zamknięta 6 czerwca rano. – Objazd wyznaczono ul. Janowską. Dojazd do Zemborzyc możliwy będzie również ul. Zemborzycką, Osmolicką i dalej Cienistą – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Piesi będą mogli przejść przez rzekę jedną z pobliskich kładek lub al. Bryńskiego, która biegnie po zaporze zalewu.

Skrócone zostaną trasy linii komunikacji miejskiej nr 1, 15, 21, 37, 40 oraz nocnej linii N1, chociaż ich rozkład nie będzie zmieniony. Wspomniane linie zakończą kursy na ul. Nałkowskich przed skrzyżowaniem z Żeglarską. Nie dotyczy to kursów linii 15 wydłużonych do Dąbrowy.

Na objazd trafi jedynie linia 25. Jadąc w stronę Prawiednik nie będzie skręcać z Diamentowej w ul. Romera, tylko pojedzie prosto do Krochmalnej, następnie skręci w kierunku Janowskiej. Potem zajedzie na pętlę przy Żeglarskiej i dalej wyruszy do Prawiednik przez Krężnicką. Tą samą trasą powróci do centrum. Zmienią się godziny odjazdów we wszystkie dni tygodnia.

Zamknięcie mostu będzie kłopotliwe dla działkowców korzystających z prowizorycznego zjazdu z Żeglarskiej na równie prowizoryczny parking. Chodzi m.in. o dostęp dla pojazdów odbierających śmieci z terenu ogrodu. Miasto proponuje, by działkowcy korzystali z bram wjazdowych od strony ul. Janowskiej. Ale zarząd ogrodu uważa, że to zła propozycja.

– Nasze alejki są nieutwardzone. Jeżdżenie po nich ciężkim sprzętem spowoduje, że nasz ogród będzie zdewastowany – mówiła na spotkaniu z drogowcami Katarzyna Dywańska, wiceprezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik”. Zwracała również uwagę na to, że uszkodzona mogłaby zostać sieć wodociągowa, która jest płytko posadowiona.

Urzędnicy tłumaczą, że niemożliwe jest utrzymanie dojazdu od ul. Żeglarskiej podczas wymiany mostu. – W tym miejscu będą głębokie wykopy – oznajmiła działkowcom Joanna Jać z Zarządu Dróg i Mostów. Dodała, że inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w tym roku, a wtedy działkowcy dostaną nowy zjazd z Żeglarskiej, już nie prowizoryczny.

Ostatecznie stanęło na tym, że wywóz śmieci od strony Żeglarskiej będzie każdorazowo uzgadniany z kierownikiem budowy, który określi, czy w danym momencie można przepuścić śmieciarkę. Podczas budowy piesze dojście do ogrodu będzie możliwe także od ul. Nałkowskich przez kładkę na Bystrzycy.

Miejska inwestycja będzie obejmować nie tylko wymianę mostu, ale też przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej od nowej pętli komunikacji miejskiej do ul. Nałkowskich. Zmieniony zostanie przebieg trasy rowerowej wzdłuż rzeki, której koryto zostanie uregulowane. Całość ma kosztować 37 mln zł.