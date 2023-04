Łuków: Kwiatki, bratki i… złodzieje

Na trawnikach tulipany, a w kamiennych donicach bratki. O taki wygląd centrum Łukowa zadbał Zarząd Dróg Miejskich. – Wkładamy wiele wysiłku, aby nasze miasto było zadbane i przyjazne – podkreśla Marcin Bernat, dyrektor ZDM. – Niestety są tacy, którym ten kolorowy świat chyba się nie podoba, albo uważają, że skoro coś jest publiczne, to jest wszystkich – ubolewa Bernat.

W ten sposób nawiązuje do kradzieży świeżo posadzonych bratków. – Ktoś musiał je wyrwać w biały dzień. Donica znajduje się przy przystanku – dodaje dyrektor. Przyznaje, że wcześniej też dochodziło do podobnych występków, ale ZDM uzupełniał nasadzenia. – Teraz postanowiliśmy poinformować o tym opinię publiczną. Apelujemy o reakcję, jeśli ktoś zobaczy podobną sytuację i wandala – podkreśla Bernat. Miejska spółka zamieściła komunikat o kradzieży w swoich mediach społecznościowych. – Liczymy, że to również da do myślenia potencjalnym złodziejom miejskich kwiatów – przyznaje szef ZDM. Na razie nie zgłaszał sprawy na policję.