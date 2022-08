Program TV na weekend 19-21 sierpnia 2022. Jakie filmy zobaczyć w telewizji?

Piątek, 19 sierpnia:



Moonraker, reż. Lewis Gilbert, TVP 1, godz. 22.30



Jako, że dla Jamesa Bonda "Świat to za mało", bohater musiał w końcu wyruszyć w kosmos. W filmie z 1979 roku nadarzyła się ku temu okazja. Grany wówczas przez Rogera Moore'a bohater dostał zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa. Widowiskowe kino z udziałem także takich ówczesnych gwiazd, jak Lois Chiles i Michael Lonsdale.



Szybcy i wściekli 7, reż. James Wan, TVN, godz. 20



Bond wyruszył w kosmos, a "Szybcy i wściekli" w przestworza. W 7. odsłonie franczyzy nie brakuje bowiem podniebnych akrobacji w autach. I chociaż seria już dawno przestała być opowieścią o nielegalnych ulicznych wyścigach i coraz bardziej zaczęła przypominać kino superbohaterskie, to paradoksalnie cieszy się nieustającą popularnością. W tej części po raz ostatni wystąpił zmarły tragicznie Paul Walker.



Terminator 2: Dzień sądu, reż. James Cameron, TVN Siedem, godz. 22.25



"Terminator 2" to pozycja obowiązkowa dla miłośników kina akcji. Film Jamesa Camerona do dziś uchodzi za jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku. W drugiej części terminator T-800 ma za zadanie uchronić od śmierci Johna Connora, który w przyszłości poprowadzi ludzi do walki przeciwko maszynom. Gdy wchodził na ekrany kin w 1991 roku, "T2" zachwycał przełomowymi efektami specjalnymi, które do dziś robią wrażenie.



Sobota, 20 sierpnia:



Maverick, reż. Richard Donner, TVN Siedem, godz. 15.40



Western komediowy od twórcy "Zabójczej broni". Najsłynniejsi pokerzyści na Dzikim Zachodzie przystępują do turnieju o najwyższe stawki. Wśród uczestników są czarujący oszust Bret Maverick i wyjątkowo sprytna Annabelle. Brawurowe widowisko ozdobione świetnymi występami Mela Gibsona i Jodie Foster.



I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!, reż. Philippe de Chauveron, TVP Kultura, godz. 20



W kinach można właśnie oglądać trzecią część popularnej francuskiej serii komediowej, a tymczasem TVP Kultura proponuje seans drugiej odsłony cyklu. Tym razem znane z pierwowzoru pary młode będą chciały opuścić Francję. Rodzice chcą uczynić wszystko, co w ich mocy, by zatrzymać córki w kraju.



Druhny, reż. Paul Feig, TVN, godz. 20



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim. Komedia romantyczna w doborowej kobiecej obsadzie. Na ekranie brylują: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne i Melisa McCarthy.



Niedziela, 21 sierpnia:



Bella i Sebastian 3, reż. Clovis Cornillac, TVP 2, godz. 12.15



Trzecia część familijnej opowieści przygodach tytułowego chłopca i jego psa. Tym razem Sebastian, Bella oraz szczenięta uciekają w głąb gór, by ukryć się przed nieznajomym, który żąda oddania czworonożnych. Ciepła, rodzinna opowieść o wielkiej przyjaźni człowieka i czworonoga.



Goście, goście II - korytarz czasu, reż. Jean-Marie Poiré, TV Puls, godz. 13.30



Jean Reno i Christian Clavier powracają w jednym z największych francuskich hitów komediowych. Rycerz Godfryd de Montmirail ponownie przenosi się w przyszłość, by odzyskać rodowe klejnoty. Na widzów czeka powtórka z rozrywki, czyli komedia oparta na zderzeniu dwóch światów. Warto dodać, że w 2001 roku nakręcono amerykańską wersję filmu, a w 2016 roku Francuzi przygotowali trzecią część swojej opowieści.



Pacific Rim, reż. Guillermo del Toro, TVN, godz. 20



Nafaszerowane efektami specjalnymi widowisko sci-fi w reżyserii nagradzanego Oscarami twórcy Guillermo del Toro. Ziemia zostaje zaatakowana przez potężne monstra. Do walki z nimi stają gigantyczne roboty sterowane przez ludzi. W rolach głównych Charlie Hunnam i Idris Elba.