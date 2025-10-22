Finał WOŚP 2026. Znany jest termin i cel zbiórki

Jak wyjaśnił Owsiak, temat każdego finału jest efektem analizy rożnych propozycji oraz rozmów z lekarzami i ekspertami o najbardziej istotnych problemach.

- W temacie leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci naszym specjalistą był profesor w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii w Instytucie Zdrowia Dziecka w Warszawie Jarosław Kierkuś. Dokładnie opowiedział nam, co się w tym aspekcie zdrowia aktualnie dzieje i że w Polsce pomocy w leczeniu w tym zakresie potrzebuje pomiędzy 1,2 a 1,5 miliona dzieci. W zarządzie WOŚP zdecydowaliśmy jednogłośnie, że leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci to będzie bardzo dobry cel 34. Finału WOŚP – powiedział.

Zapewnił, że dzięki zebranym pieniądzom zostanie zakupiony sprzęt najnowszej generacji. - Gastroenterologia dziecięca, choroby przewodu pokarmowego to dziedzina, w której tak jak w onkologii, potrzeba najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu. Ten sprzęt, który będziemy kupować będzie z pewnością sprzętem najwyższej jakości służącym zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Nad tym tematem się pochyliliśmy, rozeznaliśmy i chcemy dotrzeć do wszystkich szpitali, wszystkich miejsc, które dbają o zdrowe brzuszki naszych dzieci – mówił Owsiak.

Wyjaśnił, że wśród chorób, których leczenie może wesprzeć zbliżająca się zbiórka są m.in.: Choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie jelita grubego, zespół krótkiego jelita, przewlekłe zapalenie trzustki, choroby przełyku i żołądka, problemy żywienia klinicznego, ostre przewlekłe choroby wątroby, choroby trzustki, choroby jelit, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.

Wiceprezes WOŚP prof. Bohdan Maruszewski poinformował, że temat nadchodzącego finału orkiestry będzie dotyczył 16 klinik gastroenterologicznych w całej Polsce, ale – jak dodał - nowoczesny sprzęt do leczenia i diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u dzieci trafi do większej liczby oddziałów, gdzie są leczeni mali pacjenci.

Wskazał, że zebrane podczas finału pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup narzędzi endoskopowych, które pozwalają zobrazować od wewnątrz, na czym polega choroba oraz wykonać mało inwazyjne zabiegi w świetle przewodu pokarmowego, a także aparaty USG pozwalające na wprowadzenie do przewodu pokarmowego specjalistycznych urządzeń diagnozujących chorobę.

- Choroby układu pokarmowego to jest również kwestia żywienia, kwestia nadwagi, a więc na pewno będziemy wspomagać leczenie wielkiego problemu otyłości – dodał prof. Maruszewski.

34. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Owsiak poinformował, że w piątek ruszyła rejestracja sztabów, która potrwa do 17 listopada. W całym kraju i nie tylko będzie ich blisko 1,7 tys. ze 120 tys. wolontariuszami.

- Znamy już temat i jeżeli chcecie z nami grać, wchodźcie na nasze strony internetowe, zakładajcie sztaby, (...) potem uroczyście przekazujemy nasze skarbonki i serduszka. Wydrukowaliśmy ich ponad 40 milionów – dodał szef WOŚP.

Ogłoszeniu celu 34. Finału WOŚP towarzyszyło uroczystego przekazania pojazdów dla hospicjów. Zostały one zakupione ze środków zebranych podczas ostatniego finału. W sumie do placówek w całym kraju trafi 38 pojazdów, specjalnie dostosowanych do potrzeb.

- Pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękować za ten wspaniały dar, dzięki któremu będziemy mogli dojeżdżać do naszych małych pacjentów. Będziemy mogli nieść pomoc sprawniej, bezpiecznej i więcej naszych hospicyjnych dzieciaków z niej skorzysta - powiedziała Emilia Lewandowska z Fundacji Hospicyjnej z Gdańska.

Podczas poprzedniego, 33. Finału WOŚP zebrano w sumie 289 mln 68 tys. 47 złotych i 77 groszy. Jego celem był zakup sprzętu medycznego do skuteczniejszego i szybszego leczenia dzieci walczących z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi. Zakup sprzętu nadal trwa. Fundacja zamierza wesprzeć 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięć ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześć ośrodków chirurgii onkologicznej oraz cztery zakłady patomorfologii.