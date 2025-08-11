Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

W programie Dzień Wschodzi radna Lublina i społeczniczka Magdalena Szczygieł-Mitrus rozmawia z Arturem Siekaczyńskim o sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.
Poruszamy m.in. temat akcji „Bezpieczne Wakacje” dla dzieci i młodzieży, roli budżetu obywatelskiego oraz inwestycji w infrastrukturę. Radna mówi o planach dotyczących budżetu Lublina na 2026 rok, pomysłach na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i użytkowników hulajnóg, a także o kulisach przygotowań do kontroli w MPK Lublin.
Rozmowa dotyczyć będzie bieżących problemów i priorytetów miasta – od inicjatyw społecznych, przez kwestie samorządowe, po działania na rzecz bezpieczeństwa.