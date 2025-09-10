Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony spadły dzisiaj na terytorium RP. Jeden z nich spadł na dom mieszkalny. Nie ma informacji o poszkodowanych. Polskie Siły Powietrzne zakończyły działania

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a sytuacja jest bezprecedensowa i równocześnie bardzo napięta. „Zlekceważyliśmy zagrożenie” – komentuje w programie „Dzień Wschodzi” generał brygady rezerwy Wojska Polskiego, Artur Jakubczyk.

Kilkanaście dronów Federacji Rosyjskiej znalazło się na polskim niebie w nocy z wtorku na środę. Spotkało się to z natychmiastową reakcją naszego wojska. Kilka udało się zestrzelić, ale wstępne informacje mówią o tym, że na pewno nie wszystkie. Jeden z bezzałogowców uderzył w dom na Lubelszczyźnie, rozbijając się. Kolejne minuty przynoszą kolejne doniesienia w tej sprawie.

W rozmowie z Adrianem Mańko generał Artur Jakubczyk podkreślał, że tę sytuację można było przewidzieć, mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną, ale również fakt, że 12 września oficjalne rozpoczynają się ćwiczenia wojsk Rosji i Białorusi „Zapad” (z ros. Zachód). Zdaniem Jakubczyka Władimir Putin testuje nie tylko Polskę, ale również cały świat zachodni, prowadząc swoją niezależną od nikogo, kremlowską politykę.

Czy nalot dronów Federacji Rosyjskiej wyczerpuje definicję artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego? Zdaniem Jakubczyka tak, choć dla nas dziś ważniejszy powinien być artykuł 4. Przewiduje on, że państwa członkowskie NATO będą konsultować się między sobą w każdej sytuacji, gdy według nich zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Jest to mechanizm umożliwiający wspólną dyskusję i koordynację działań w obliczu zagrożeń dla członków Sojuszu. Oczywistym jest fakt, że najwięcej do powiedzenia będą miały tutaj Stany Zjednoczone.

CNN podało, że sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Marco Rubio został poinformowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W amerykańskich stacjach telewizyjnych informacja o nocnych wydarzeniach w Polsce nie schodzi z czerwonych pasków.

Jednocześnie generał Jakubczyk podkreśla, że nie powinniśmy panikować, a jedynie zachować czujność.

Dron w Czosnówce
Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Premier: odnotowaliśmy 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

Prezydent Lublina apeluje do mieszkańców o czujność

Prezydent Lublina apeluje do mieszkańców o czujność

Dom w Wyrykach
Pilne: Szczątki drona spadły na dom i samochód w powiecie włodawskim

wideo Rosja bezpieczeństwo Polska NATO dron Władimir Putin Dzień Wschodzi

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce dzisiejszej nocy, zwracam się do Państwa o zachowanie spokoju - zaapelował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Zwolak

Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Dzisiejszej nocy kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z zestrzelonych spadł w Cześnikach niedaleko Zamościa. Władze miasta uspokajają jednak mieszkańców, zapewniając, że bezpieczeństwo jest pod pełną kontrolą.
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a sytuacja jest bezprecedensowa i równocześnie bardzo napięta. „Zlekceważyliśmy zagrożenie” – komentuje w programie „Dzień Wschodzi” generał brygady rezerwy Wojska Polskiego, Artur Jakubczyk.
Fragmenty drona znaleziono w Cześnikach w powiecie zamojskim
Fragmenty drona znaleziono w Cześnikach w powiecie zamojskim

Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.
Uczcili pamięć Krzysztofa Lemieszka

W Świdniku rozegrany został Memoriał im. Krzysztofa Lemieszka

Pilne: Szczątki drona spadły na dom i samochód w powiecie włodawskim

Dzsiaj nad ranem w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu. Na miejscu pracują służby.

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Trwa poszukiwanie dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wiadomo, że jeden z nich odnaleziono w Czosnówce blisko Białej Podlaskiej.
Przestrzeń powietrzna nad Lublinem została otwarta
Przestrzeń powietrzna nad Lublinem została otwarta

Lotnisko w Lublinie jest otwarte, ale przestrzeń powietrzna została zamknięta po nocnych incydentach związanych z atakami Rosji na Ukrainę, w trakcie których rosyjskie drony wleciały do Polski i były na naszym terytorium neutralizowane. Planowany pierwotnie na godz. 8.35, przylot samolotu z Turcji był opóźniony, ale został zrealizowany.
Prezydent Lublina apeluje do mieszkańców o czujność

Prezydent Lublina apeluje do mieszkańców o czujność

Prezydent Lublina zabrał głos w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. -Sytuacja jest opanowana- uspokaja Krzysztof Żuk.

Rosyjskie drony nad Polską. Wstrzymane loty na czterech lotniskach

Rosyjskie drony nad Polską. Wstrzymane loty na czterech lotniskach

Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju została czasowo zamknięta. W nocy zamknięto lotnisko w Okęciu, Modlinie, Lublinie i Rzeszowie.
Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Premier: odnotowaliśmy 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

Rosyjskie drony tej nocy wielokrotnie przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski. Było ich kilkanaście. Część została zestrzelona. Operacja wojskowa na polskim niebie trwa. Jest apel do mieszkańców zagrożonych województw o pozostanie w domach. Dotyczy to lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy.
Julia Szeremeta w środę powalczy o awans do półfinału mistrzostw świata w Liverpoolu

Julia Szeremeta w środę powalczy o awans do półfinału mistrzostw świata w Liverpoolu

Przypomnijmy, że bokserka KS Paco Lublin w Wielkiej Brytanii już stoczyła jedną walkę. W niedzielnej 1/8 finału pewnie pokonała Yan Cai.

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

Komisja Europejska przyznała Polsce we wtorek największą część z puli 150 mld euro pożyczek na obronę SAFE. Z kwotą w wysokości 43,7 mld euro Polska będzie największym beneficjentem programu.

Projekt Europa w Lublinie: warsztaty, spotkania i europejska edukacja

Projekt Europa w Lublinie: warsztaty, spotkania i europejska edukacja

22 września rozpocznie się czteromiesięczny projekt edukacyjny w ramach Urban Lab Lublin. „Projekt Europa” to cykl praktycznych zajęć edukacji europejskiej, kierowany przdede wszystkim do młodych ze szkół średnich.

Kolej przyszłości czy źródło konfliktów? Będą rozmawiać o linii kolejowej z Lublina do Dorohuska

Kolej przyszłości czy źródło konfliktów? Będą rozmawiać o linii kolejowej z Lublina do Dorohuska

Nowa magistrala kolejowa z Lublina do Dorohuska i dalej na Ukrainę może stać się impulsem rozwojowym dla całego regionu. Ale to też powód niepokoju mieszkańców, obawiających się wywłaszczeń i utrudnień. W czwartek - 11 września - w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano kluczowe spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Zespół lekarzy z bialskiego szpitala

Da Vinci miał co robić przez rok w bialskim szpitalu. To już 100 operacji

Da Vinci napracował się w bialskim szpitalu. W niespełna rok udało się przeprowadzić 100 operacji z wykorzystaniem robota.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce dzisiejszej nocy, zwracam się do Państwa o zachowanie spokoju - zaapelował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Zwolak

09:38 Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

08:56

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

08:44

Fragmenty drona znaleziono w Cześnikach w powiecie zamojskim

08:22

Uczcili pamięć Krzysztofa Lemieszka

08:12

Pilne: Szczątki drona spadły na dom i samochód w powiecie włodawskim

07:35

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

07:23

Przestrzeń powietrzna nad Lublinem została otwarta

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów