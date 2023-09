Jak inwestować w fizyczne złoto?

Technologiczny przepis na sukces – dofinansowanie „Cyfryzacja lubelskich MŚP”

Świat przyspiesza, a wraz z nim biznes. Wszechobecna informatyzacja, automatyzacja procesów produkcyjnych (a niebawem być może także decyzyjnych) i cyfryzacja to już właściwie konieczność. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie różnego rodzaju technologii IT w codziennej działalności – produkcji, komunikacji z klientami końcowymi, dystrybucji i logistyce. Nowe kanały kontaktu, jak aplikacje mobilne, wynoszą relacje z odbiorcami produktów i usług na nowy poziom, a roboty w halach produkcyjnych sprawiają, że montaż staje się znacznie szybszy i niesamowicie precyzyjny. Sposób myślenia o procesie produkcyjnym zmienia się i do głosu dochodzą modele biznesowe oparte wyłącznie na danych. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej ta wielka, cyfrowa transformacja jest jeszcze łatwiejsza – bo właśnie na tym obszarze skupia się nowy nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich organizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.