Niezbędnik do makijażu, bez którego trudno się obyć

Makijaż to nieodzowna część porannej higieny. Jeśli wybierasz się w podróż koniecznie upewnij się, że w Twojej kosmetyczce znajdą się niezbędne dla każdej kobiety kosmetyki. Które produkty koniecznie musisz zabrać ze sobą? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy niezbędnik do makijażu, bez którego lepiej nie ruszać się z domu.

Wielozadaniowe kosmetyki Vipera

W sporządzeniu niezbędnika pomogą nam produkty Vipera Cosmetics, czyli jednego z największych producentów oraz dostawców kosmetyków kolorowych w Polsce. Kosmetyki Vipera posiadają międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001, który zapewnia odpowiednią jakość w każdych warunkach. Podkłady, kremy, balsamy czy cienie do powiek znajdziesz w sklepie wizaz24, który oferuje duży wybór produktów Vipera Cosmetics. Kosmetyki tego producenta nadają się dla każdego, również do cery trądzikowej. Z nimi makijaż będzie nie tylko efektowny, ale również trwały. W sklepie internetowym znajdziesz zarówno podstawowe produkty do oczu, rzęs czy bazy, jak i dodatki jak błyszczyki do ust. Preparaty są drobiazgowo przebadane przez specjalistów, aby najlepiej sprostać oczekiwaniom każdej klientki.

Tusz do rzęs - numer 1 w Twojej kosmetyczce

Przejdźmy do pierwszej pozycji naszego niezbędnika, czyli tuszu do rzęs. Bardzo często jest to element, który kobiety chcą podkreślić wyjątkowo wyraźnie. Stąd obowiązkowa wręcz obecność kosmetyków do oczu i okolic. Wydłużenie i podkręcenie to efekt, którego się spodziewasz. Jak go osiągnąć? Rozwiązaniem może być hipoalergiczny pogrubiająco-wydłużający tusz do rzęs Vipera Versal. Specjalna szczoteczka nie tylko pogrubia i wydłuża rzęsy, ale dzięki swojej konstrukcji również je rozczesuje. To niezwykle przydatna cecha, kiedy do makijażu zasiadasz w pośpiechu i nie masz czasu na poprawki. Tusz od Vipera Cosmetics pomoże Ci błyskawicznie osiągnąć pożądany efekt. Oprócz efektu wizualnego pamiętajmy również o właściwościach odżywczych. Vipera Versal wzmacnia rzęsy dzięki zawartości oleju rycynowego oraz oleju jojoba. Dzięki nim rzęsy są zdrowsze i mocniejsze niż wcześniej.

Puder - ratunek w każdej chwili

Posiadanie cery trądzikowej bądź innych niedoskonałości na twarzy sprawia, że pędzle i puder na twarz to kolejny must have w Twojej kosmetyczce. Dobry puder matuje, wygładza, a nawet lekko rozświetla Twoją twarzy. W ofercie Vipera Cosmetics znajdziesz trzy rodzaje pudru:

sypki - wyróżnia go lekkość oraz znakomity efekt zmatowienia skóry. Dzięki temu efekt stosowania pudru jest naturalny i często praktycznie niezauważalny. Z kolekcji kosmetyków do makijażu Vipera Cosmetics polecamy przede wszystkim preparaty z serii Gosh Mineral. Delikatna konsystencja zapewnia znakomity efekt, który szybko można nałożyć na twarz. Co niezwykle ważne, puder nie zatyka porów, a także nie obciąża skóry. W zależności od potrzeb możesz wybrać model, który będzie gwarantował średnie lub pełne pokrycie.

prasowane i w kamieniu - odpowiednia pielęgnacja twarzy jest niezwykle ważna, by oddać Twoje piękno. Dlatego być może optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie puder prasowany lub w kamieniu. Spośród oferty Vipera Cosmetics wyróżnić można chociażby linię Lumene, która świetnie sprawdza się jako pełniący funkcję matującą i utrwalającą makijaż. Walorem pudru prasowanego jest niezwykła wydajność. Oczywiście sam puder nie wystarczy do nałożenia makijażu, dlatego od razu warto przypomnieć o gąbce lub pędzlu.

puder w kulkach - jest to wyjątkowo ciekawe rozwiązanie, które może mieć on rozmaite właściwości i formy. Wśród użytkowniczek puder w kulkach bywa niedoceniany, tymczasem ma on naprawdę sporo do zaoferowania. Kiedy najlepiej sprawdza się ten rodzaj pudru? Najlepsze efekty na twarzy osiąga, jeśli chcesz rozświetlić swoją cerę, podkreślić kości policzkowe bądź uwydatnić nałożony już makijaż. Puder w kulkach najlepiej nakładać pędzlem.

Róż do policzków, czyli czego potrzebuje każda kobieta

Trendy w makijażu nieustannie się zmieniają, czego najlepszym dowodem może być powrót do mody makijażu monochromatycznego. Jeśli cienie powiek, usta i policzki chcesz pomalować w tym samym kolorze, róż podkreśli Twoje naturalne piękno. Do tego zadania idealne będą róż oraz brązer. Dobrze dobrany róż daje wiele możliwości, dlatego z pewnością nie może zabraknąć go w Twojej kosmetyczce. Wśród produktów Vipera Cosmetics polecamy przede wszystkim róże z serii Gosh I'm Blushing. Każdy z dostępnych kolorów błyskawicznie rozjaśnia twarz nadając zdrowy, naturalny blask. To prawdziwe bestsellery, które równie szybko trafiają do Twojego koszyka. Zakupy bez tego różu trudno uznać za udane. Co w nim takiego wyjątkowego? Mimo lekkiej konsystencji każda kobieta może uzyskać efekt mocnej pigmentacji, a sam róż nadaje się równie dobrze do cieniowania, rozjaśniania, jak i modelowania rysów twarzy.

