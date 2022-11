Lubelskie. Jutro w sklepach staną specjalne koszyki. To prośba o pomoc

Akcja (25 i 26 listopada) odbędzie się w ponad 2000 sklepów w ponad 500 miastach Polski. Co do województwa lubelskiego, to tylko w samym Lublinie zbiórka odbędzie się 43 sklepach. To m.in. placówki z szyldem Stokrotka, Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland. - Na terenie województwa lubelskiego w zbiórce uczestniczyć będą Wolontariusze w 52 sklepach – dodaje Marzena Pieńkosz-Sapieha z Banku Żywności w Lublinie.

Lista miejscowości

Chełm

Kraśnik

Biłgoraj

Bełżyce

Międzyrzec Podlaski

Puławy

Łęczna

Świdnik

– Zebrane artykuły będą wsparciem dla rodzin wielodzietnych, seniorów, placówek opiekuńczo-wychowawczyk, świetlic środowiskowych – dodaje Pieńkosz-Sapieha.

Jeżeli ktoś chce wesprzeć potrzebujących, powinien w sklepach wypatrywać specjalne kosze. To do nich należy wrzucać dary.

– Oddawać można przede wszystkim produkty z długim terminem przydatności np. makarony, mąkę czy ryż. Możemy również pokusić się o przekazanie słodkości, które dla wielu staną się świątecznym prezentem. Zbiórka prowadzona jest również na stronie internetowej i za jej pośrednictwem można dokonać wpłaty darowizny, dzięki której Banki Żywności będą w stanie kupić potrzebującym niezbędne produkty – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego prawie 1,6 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Ponad 30 tys. osób jest bezdomnych.