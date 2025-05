Samorządowcy z Lubelskiego za Rafałem. Kto popiera Trzaskowskiego?

Kilkudziesięcioro radnych gminnych, powiatowych czy miejskich, wspieranych przez starostów, wójtów i burmistrzów, gremialnie poparło Rafała Trzaskowskiego.

– Jest to kandydat samorządowej Polski, a nie tej centralnie sterowanej – powiedział prezydent Krzysztof Żuk. – Rafał Trzaskowski rozumie samorządy. Świetnie zarządza Warszawą, drugą kadencję wybrany w pierwszej turze i przede wszystkim to, co chciałbym podkreślić: wie czym jest odpowiedzialność za mieszkańców, i jak ważna jest autonomia lokalnych wspólnot. Rafał Trzaskowski zawsze bronił samodzielności finansowej samorządów, bronił autonomii samorządów, uczestniczył wraz ze mną i innymi, w trudnych negocjacjach dotyczących przyszłości finansowej samorządów. Angażował się na rzecz również wsparcia tych samorządów, których ekonomiczny byt jest nieco gorszy. Dlatego dziś dajemy silny głos samorządów lubelskich wspierających kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Krzysztof Żuk mówiąc o lokalnych finansach miał na myśli miasta powiatowe i mniejsze miejscowości, które nie mają na tyle dużego potencjału ekonomicznego, aby sobie same poradzić. Prezydent Lublina zapewnił, że Trzaskowski zawsze opowiadał się za odrębnym programem wspierającym małe i średnie miasta.

Głos prezydenta Żuka wsparła Edyta Lipniowiecka (Polska 2050), radna z miasta Świdnik: – Nie obrażajmy się na Polskę i idźmy głosować 1 czerwca. Idźmy głosować na najlepszego w tym momencie kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich, na Rafała Trzaskowskiego. To będzie prezydent, jestem przekonana, który da wsparcie samorządom, na którego będą mogli liczyć wszyscy Polacy.

W imieniu samorządowców wypowiedziało się jeszcze kilka osób. Marek Kos (PSL), wiceminister zdrowia, powiedziała że Polska potrzebuję prezydenta, który zna samorząd, który lubi samorząd, który rozumie samorząd: – Można powiedzieć, że kocha samorząd, bo tak jak Rafał Trzaskowski, to chyba nikt nie kocha miasta Warszawy i Polski – dodał Marek Kos. – Dlatego też w imieniu PSL także chcę przekazać głos poparcia.

Na koniec w emocjonalnym tonie wypowiedział się Janusz Szpak, starosto krasnostawski. – Od 30 lat pełnię funkcje samorządowe różnych szczebli. I te ostatnie osiem lat pokazało, jak wygląda rządzenie strachem w moim powiecie. Mamy dość kopania rowów, skłócania ludzi. Drużyna samorządowa z Krasnegostawu będzie głosowała na Rafała – zakończył starosta Szpak.

Podczas krótkiej konferencji prasowej zapytaliśmy Krzysztofa Żuka o opinię na temat inicjatywy marszałka Jarosława Stawiarskiego, czyli o nagrodzie 500 tys. zł dla gminy w Lubelskiem, która wygra konkurs na największą frekwencję w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. (o czym więcej piszemy w tekście Idź na wybory i zdobądź nawet pół miliona zł dla swojej gminy)



– Takie inicjatywy pojawiły się w Polsce również w innych regionach. Każdemu zależy, by frekwencja była jak najwyższa. Nawet jeśli w naszym regionie oznacza tą mobilizację również tych, którzy głosują na innego kandydata na prezydenta. Frekwencja jest tą kwestią, która powinna łączyć – odpowiedział dyplomatycznie prezydent Krzysztof Żuk.