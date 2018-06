Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany od niedzieli

Najczęściej kursujące linie autobusowe mają jeździć co 20 minut w dni powszednie, co 30 w soboty oraz co 50 w niedziele i święta. Częściej od nich (nawet co 10 minut w porach szczytu w dni powszednie) będzie kursować trolejbusowa linia 151. Linie nocne będą jeździć we wszystkie dni tygodnia co 60 minut, chociaż ta zasada nie będzie jeszcze obowiązywać w najbliższy weekend.

Ostatni kurs linii N2 w stronę Felina (ten, który odjeżdża z pl. Wolności o godz. 4.30) będzie wydłużony do strefy ekonomicznej i dotrze do przystanku Rondo Przemysłowców. W najbliższą niedzielę na ulice nie wyjadą linie 54 i 70, bo w wakacje będą kursować wyłącznie w dni powszednie.

W soboty i niedziele wybrane kursy linii 1, 15 i 21 będą wydłużone do pętli Dąbrowa, zaś wybrane kursy linii 37 dojada tam we wszystkie dni tygodnia. Natomiast do pętli przy Żeglarskiej wydłużone będą niektóre kursy linii 6.

Na Lubartowskiej obok Bramy Krakowskiej zmieni się przyporządkowanie linii do przystanków. Z przystanku znajdującego się dalej od bramy będą korzystać wyłącznie linie nr 5, 22 i 52, które mają tu przystanek końcowy i zarazem początkowy. Wyżej będą się zatrzymywać wszystkie pozostałe linie: 1, 4, 6, 17, 39, 156, 160, N1 i N2.

Od 1 lipca zmienią się nazwy dwóch przystanków. Zamiast „Szpital Kolejowy” usłyszymy z głośnika „Szpital im. Jana Bożego”. Zamiast „Poligonowa I” będzie „Zielone Wzgórze”. Przystanek „Wapowskiego” nie będzie już przystankiem na żądanie, odwrotnie będzie z przystankiem „IKEA-wiadukt”.