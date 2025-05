Sobota z dobrymi emocjami. Puławy czeka widowiskowy rajd i rodzinny piknik

Po raz pierwszy pisząc zapowiedź jakiegoś wydarzenia przyszło nam do głowy, że szybciej byłoby wymienić atrakcje, których na nim nie będzie, niż te rzeczywiście zaplanowane. Zaczynając od pikniku - najpierw ok. godz. 17 na scenie na Placu Chopina pojawią się maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 13, po których puławianie obejrzą występ artystów z Młodzieżowego Domu Kultury. Około godz. 18:10 - uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadzą Paradę Kapeluszy, a tuż po nich swoje taneczne umiejętności zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Puławskiej. O godz. 19 - niespodzianka "gość specjalny", po którym na scenie zaśpiewa utalentowana wokalistka, Natalia Kosmowska.

O 20 warto będzie przejść z placu w okolice ul. Centralnej i Piłsudskiego, gdzie rozpoczynać będą się zmagania w ramach miejskiego odcinka specjalnego rajdowych mistrzostw Polski. Centrum Puław nawet do godz. 22 będzie tego dnia nieprzejezdne. Warto wybierać objazdy - przez ul. Głęboką i Czartoryskich (kierunek Góra Puławska/Dęblin) lub Wojska Polskiego i Partyzantów (kierunek Żyrzyn/Warszawa/Radom). Zmiany odczują również pasażerowie MZK, których linie na czas rajdu ominą Centralną i Piłsudskiego.

Zainteresowani rajdem lub wydarzeniami towarzyszącymi powinni pamiętać, że przez cały weekend do niedzieli z użytkowania wyłączone będą parkingi Urzędzie Miasta Puławy, Domu Chemika i nowej hali sportowej. Zamiast szukać możliwości zaparkowania w centrum lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej lub udać się na miejsce piechotą. Darmowe "emki" w sobotę będą kursować turystyczną linią od godz. 14 do 20 (trasa: od nowej hali do Ratusza i z powrotem).

Wracając do pikniku - o godz. 20 na scenie pojawi się iluzjonista od magicznych sztuczek, Paweł Rutka, a tuż po nim przybyli goście obejrzą pokazy w ramach "kina nocnego". Będą historyczne zdjęcia z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Muzeum Czartoryskich, a od godz. 21 - pokaz puławskich filmów krótkometrażowych, demonstracja wirtualnego przewodnika po Puławach i cyfrowej rekonstrukcji Bramy Mostowej.

To nie wszystko. Podczas Pikniku Nadwiślańskiego przewidziano także: symulator dachowania, znakowanie rowerów, kącik majsterkowicza, retro-saturator, słodki stół, lokalne przysmaki, pokazy rękodzielnicze, pokaz pierwszej pomocy, policyjne i strażackie wozy, zmywalne tatuaże, wystawa aut sportowych i jeszcze: zaplatanie warkoczyków, warsztaty artystyczne, malowanie twarzy, świecące hula-hop, tańce z klanzą, czytanie bajek, dmuchańce, balony, grill, ognisko, a nawet alpaki. Wstęp wolny.

Organizatorem wydarzenia są Puławy bez Granic oraz Automobilklub Polski. Wśród patronów medialnych jest Dziennik Wschodni.