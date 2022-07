Łuków: Druga edycja budżetu obywatelskiego coraz bliżej

Nowy skład Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin i nowe cele na EBLK oraz EuroCup

To będzie drugi taki sezon dla fanów koszykówki – wypełniony ciekawymi spotkaniami na wysokim poziomie. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie tylko podejdzie do niego jako srebrny medalista Mistrzostw Polski, ale również jako drużyna, która bez kompleksów parła do przodu w europejskich pucharach.