Rowerowy sukces trzy razy z rzędu. W czerwcu miasto powalczy o Super Puchar

Już od trzech lat w czerwcu nic tak nie łączy bialczan jak rower. Podobnie będzie w tym roku. – Startujemy nocnym rajdem 1 czerwca. Każdy, kto przyłączy się do akcji, dostanie koszulkę – zapowiadają urzędnicy. Trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta na smartfona i tam przyłączyć się do Białej Podlaskiej. Z kolei, 3 czerwca na placu Wolności ulokowane będzie miasteczko rowerowe. Akrobacje na rowerze pokaże Piotr Bielak. W czerwcu odbędą się liczne rajdy i wydarzenia, podczas których do wygrania będą rowery, kaski czy bidony. Również organizator z Bydgoszczy co roku przyznaje nagrody najlepszym rowerzystom z Polski.

Niedawno, na parkingu przy parku Małpi Gaj zamontowano myjnię dla rowerów, którą ufundowała firma CleanBike jako nagrodę za ubiegłoroczny sukces Białej Podlaskiej. Z urządzenia można skorzystać bezpłatnie.

W czerwcu 2024 roku mieszkańcy przejechali w sumie 1 442 304, 31 kilometrów. - Ten kosmiczny wynik wykręciło 6392 pozytywnie zakręconych rowerzystek i rowerzystów- cieszył się wówczas prezydent Michał Litwiniuk. W sumie, w ubiegłorocznej rywalizacji wystartowały 53 miasta i 96 gmin. Ponad 70 tys. rowerzystów z całego kraju przejechało ponad 14,1 mln kilometrów. Drugie miejsce zajęły Puławy, również z województwa lubelskiego.