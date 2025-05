Jak wybrać idealną sukienkę do pracy? 5 stylowych propozycji

TROPEA BLACK - boho w wersji maxi, idealne połączenie kobiecości i wygody

Czy sukienka na ramiączkach to dobry pomysł na bazę stylizacji do pracy?

Sukienka na ramiączkach kojarzy się z mniej formalnymi wyjściami, ale przecież w połączeniu z żakietem lub kardiganem może nabrać innego charakteru. Ciemnobrązowa sukienka ROSEMARY BROWN to elegancka, dopasowana sukienka z bambusowej tkaniny, która sięga przed kostkę. Choć jest to model odsłaniający ramiona, to w połączeniu z odpowiednim żakietem stworzy szykowną kreację do pracy.

Sukienka oversize – jaką wybrać?

Krój oversize do niedawna był uważany za odpowiedni dla casualowych stylizacji, jednak sporo się zmieniło. W pracy można śmiało pokazać się w żakiecie oversize, podobnie jest zresztą z sukienkami. Jeśli chcesz założyć sukienkę o takim fasonie do biura, to postaw na model w stonowanej kolorystyce – bawełniana sukienka BLOSOM DARK GREEN to nasz typ!

5 stylowych propozycji sukienek do pracy od NAREE, czyli: DERENEE BLACK, MELFI BLACK, TROPEA BLACK, ROSEMARY BROWN, BLOSOM DARK GREEN to ubrania zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Te sukienki są przyjazne dla skóry i ciała i wspierają codzienną wygodę. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów i dopracowanie każdego detalu.

NAREE – Odkryj nowy wymiar mody

NAREE to marka modowa stworzona z myślą o kobietach, które cenią wygodę, styl i ponadczasowość. Oferuje sukienki, koszule, bluzki, kimona, spódnice, spodnie i okrycia wierzchnie. Markę wyróżnia własna pracownia wzornicza projektująca ubrania, które można łatwo ze sobą łączyć na potrzeby wielu okazji. NAREE to także społeczność kobiet, które łączy miłość do ubrań, komfortu i swobody w wyrażaniu własnego stylu. Naree Girls czują się dobrze we własnej skórze i wiedzą, że najlepszy styl to ten, który same wybrały. Poza sklepem online www.naree.pl, marka posiada sklepy stacjonarne w Krakowie i Katowicach.

Wejdź na stronę: https://naree.pl/pl/ i przejrzyj ofertę produktową marki. Przeczytaj także blog o modzie i skorzystaj z cennych eksperckich porad!