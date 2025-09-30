Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie"  

Autor: Zdjęcie autora oprac. - p.p.
Leczą i badają już od 70 lat – siedem dekad Instytutu Medycyny Wsi, to powód do dumy. Ta unikalna jednostką w sakli kraju nie tylko niesie pomoc chorym ludziom, ale także prowadzi niezwykle istotne i ważne badania naukowe związane z rolnictwem. To oni określają szkodliwość na zdrowie nawozów sztucznych, czy czas karencji dla oprysków.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie obchodzi w tym roku 70. rocznicę swojego powstania. Powstanie Instytutu Medycyny Wsi w 1955 roku było efektem wizji założycieli, w tym doktora Witolda Chodźki, którzy postawili sobie za cel rozwiązywanie problemów zdrowotnych ludności wiejskiej i podnoszenie standardów życia w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. To dziedzictwo jest wciąż żywe i stanowi fundament codziennej pracy placówki.

- Przez siedem dekad Instytut Medycyny Wsi zmieniał się, ewoluował i dostosowywał do wyzwań współczesnego świata, nie tracąc jednak z oczu swojego pierwotnego celu. Nasze osiągnięcia, takie jak wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia dla rolników czy opracowanie koncepcji ośrodków toksykologicznych, miały realny i trwały wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo milionów Polaków – mówi dr Jerzy Kuliński, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Obecnie Instytut Medycyny Wsi łączy zaawansowane badania naukowe z praktyką kliniczną,  prowadząc szpital z m.in. Klinikami Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Rehabilitacji oraz Leczenia Chorób Zakaźnych. Pacjenci mają również dostęp do rozbudowanej sieci poradni specjalistycznych, takich jak: Poradnia Gastroenterologiczna, Alergologiczna, Otolaryngologiczna, Zdrowia Psychicznego, Onkologiczna, Reumatologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna czy Poradnia Leczenia Bólu. Z kolei Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi, uruchomiona w 1992 roku, stanowi kluczową jednostkę w opiece ambulatoryjnej.

– Dziś, jako dynamiczna i nowoczesna placówka, otwieramy się na nowe kierunki, takie jak badania nad sztuczną inteligencją w medycynie czy prace nad nowymi substancjami bioaktywnymi w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Nasza współpraca z uczelniami to najlepszy dowód na to, że jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości – dodaje dr Jerzy Kuliński.  

Jako uznany ośrodek naukowy, Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Prowadzi także działalność edukacyjną w ramach Działu Kształcenia Podyplomowego, organizując szkolenia dla lekarzy, którzy chcą uzyskać uprawnienia orzecznicze.

IMW świadczy również szereg specjalistycznych usług. Jest to jedyna jednostka w kraju upoważniona do przeprowadzania badań biologicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Prowadzone są tu także kompleksowe usługi diagnostyczne w kierunku chorób alergologicznych i odzwierzęcych, w tym boreliozy, toksoplazmozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Instytut jest także aktywnym uczestnikiem międzynarodowego dyskursu naukowego, wydając uznane czasopisma i monografie, w tym flagowe periodyki takie jak „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” czy „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”.

W ramach dalszego rozwoju, IMW planuje realizację dużego projektu inwestycyjnego, na który otrzymał ostatnio blisko 18 milionów złotych dofinansowania. Celem zadania  jest rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz leczenia jednego dnia.

– Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego, co ma na celu zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz odwracanie piramidy świadczeń zdrowotnych, jednego z kluczowych celów reformy polskiego systemu ochrony zdrowia. Chodzi o przeniesienie ciężaru realizacji świadczeń z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – mówi dr Jerzy Kuliński, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

 

Czytaj więcej o:
wideo szpital medycyna Instytut Medycyny Wsi

Komunikaty