Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Przed nami prawdziwie jesienny weekend. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Opowie nam Gabriela Szewczyk.
Poranek (09:00–12:00): pochmurno, miejscami niewielkie przejaśnienia; temperatura 5–8°C; wiatr słaby, z północnego wschodu.
Popołudnie (13:00–17:00): dominacja chmur; maksymalnie około 9°C; wiatr umiarkowany, północno-wschodni.
Wieczór i noc (18:00–23:00): pochmurno, chłodno; temperatura spadnie do 6–7°C; wiatr słaby, ze wschodu.
Noc i poranek (00:00–08:00): pogodnie, bardzo zimno – miejscami tylko 3°C; wiatr słaby, ze wschodu.
Dzień (09:00–18:00): początkowo sporo słońca, później coraz więcej chmur; temperatura maksymalna 13°C; wiatr słaby do umiarkowanego, południowy.
Wieczór i noc (19:00–23:00): zachmurzenie duże, pod koniec dnia możliwe symboliczne opady; temperatura 9–10°C; wiatr umiarkowany, południowy.
Noc i poranek (00:00–08:00): opady deszczu, miejscami intensywne; temperatura 8–9°C; wiatr umiarkowany, z południowego zachodu.
Przedpołudnie (09:00–12:00): deszcz stopniowo zanika, ale niebo pozostaje pochmurne; temperatura do 12°C; wiatr umiarkowany, zachodni.
Popołudnie (13:00–18:00): dużo chmur, okresami przelotny deszcz; temperatura maksymalna 13°C; wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, z zachodu.
Wieczór (19:00–23:00): pochmurno, sucho; temperatura spadnie do około 9°C; wiatr słabnący, południowo-zachodni.