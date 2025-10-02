Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się dzisiaj finał 29. edycji naszego plebiscytu „Złota Setka”. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszym kanale YouTube. Początek o godzinie 18.
„Złota Setka” Dziennika Wschodniego to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking biznesowy w naszym regionie. Tematem przewodnim 29. edycji jest transport i logistyka. Województwo lubelskie z racji położenia geograficznego posiada ogromny potencjał odegrania istotnej roli hubu łączącego Wschód z Zachodem. Jak zawsze zaprezentujemy w naszym prestiżowym rankingu biznesowym lubelskie firmy, które są motorem lokalnej i krajowej gospodarki. Zestawienia powstają w oparciu o dane ekonomiczne za miniony rok.