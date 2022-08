Po libacji odjechał cudzym rowerem. Wpadł, bo po drodze coś zgubił

– Kiedy to 16-latka przyjechała rowerem do swojego chłopaka. Rower pozostawiła przy stojaku przed blokiem, nie zabezpieczając go w sposób prawidłowy – relacjonuje sierż. szt. Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. – Kiedy para w trakcie wizyty wyjrzała przez okno w celu sprawdzenia czy pozostawiony rower dalej stoi zaparkowany, stwierdziła jego brak.

Została powiadomiona policja. Funkcjonariusze wytypowali 19-latka. – Jako prawdopodobnego sprawcę kradzieży, który to podczas przywłaszczania zgubił charakterystyczny czerwony kapelusz – dodaje Semeniuk.

Na terenie posesji młodego mężczyzny policjanci znaleźli rower, który odpowiadał opisowi poszkodowanej. Jednoślad wrócił do właścicielki. 19-latek usłyszał zarzut kradzieży. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.