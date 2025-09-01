Pierwsze przelewy z tytułu 14. emerytury trafiły już do seniorów. Jak poinformowała Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, świadczenia są już wysłane, a pierwsze środki na konta bankowe przekazano jeszcze pod koniec sierpnia.

W województwie lubelskim ponad 26 tysięcy osób otrzymało już dodatkowe pieniądze w łącznej kwocie 9,5 mln zł. Kolejna grupa, obejmująca około 69 tysięcy emerytów i rencistów, dostanie 14. emeryturę do 6 września, a łączna wartość wypłat wyniesie 25,5 mln zł.

Wypłaty będą realizowane razem z emeryturami i rentami we wszystkich standardowych terminach do 25 września, a ostatnie świadczenia – dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne – trafią do beneficjentów najpóźniej 1 października.

Zgodnie z zasadami pełną 14. emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur i rent stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że prawo do dodatkowej wypłaty przysługuje, jeśli suma świadczeń nie przekracza 4700,91 zł brutto.

W szczególnych sytuacjach, np. przy rentach rodzinnych dzielonych na kilka osób, 14. emerytura również jest proporcjonalnie podzielona.

Co istotne, ZUS podkreśla, że nie trzeba składać żadnych wniosków o wypłatę – świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie. Instytucja ostrzega przed oszustami, którzy mogą próbować wykorzystać sytuację i podszywać się pod urzędników. ZUS apeluje o szczególną ostrożność i przypomina, by nie wpuszczać do domu osób oferujących „pomoc” przy składaniu wniosków, a w razie podejrzeń kontaktować się z policją.