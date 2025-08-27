Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Tegoroczne dożynki powiatowe to powrót do wspólnego świętowania w gronie mieszkańców powiatu. Organizatorzy podkreślają, że rozdzielenie wydarzenia od dożynek wojewódzkich ma na celu pielęgnowanie lokalnej tożsamości i budowanie więzi między gminami.

W niedzielę, 31 sierpnia, gospodarzem święta będzie Niedrzwica Duża. Uroczystości rozpoczną się korowodem dożynkowym i mszą świętą dziękczynną za plony. W programie znalazły się część oficjalna z wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych rolników, tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkursy na najpiękniejszą posesję i najciekawsze wieńce, a także bogaty blok artystyczny. Na scenie pojawią się zarówno lokalni wykonawcy, jak i znane zespoły – Jorrgus, Big Banda oraz gwiazda wieczoru Budka Suflera. Oprócz koncertów uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska wszystkich 16 gmin powiatu, poznać ofertę lokalnych producentów i instytucji związanych z rolnictwem, a najmłodsi skorzystają z wesołego miasteczka.

Organizatorzy zaznaczają, że dożynki to nie tylko zabawa, ale także czas refleksji i wdzięczności wobec rolników, którzy mimo trudnego roku pogodowego zapewnili plony. Święto plonów ma integrować mieszkańców, podtrzymywać tradycje i jednocześnie być okazją do rodzinnej, radosnej zabawy.

Więcej o przygotowaniach do wydarzenia można usłyszeć w rozmowie wideo z organizatorami.