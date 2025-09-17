Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

O profilaktyce raka piersi, wczesnym diagnozowaniu i trzeciej edycji Breast Fest porozmawialiśmy w programie Dzień Wschodzi z dr Zuzanną Pelc, onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku choroba ta dotyka miliony pacjentek na całym świecie, a wczesne wykrycie pozostaje kluczem do skutecznego leczenia. Regularne samobadanie piersi, badania obrazowe – takie jak USG czy mammografia – oraz świadomość czynników ryzyka znacząco zwiększają szansę na szybkie rozpoznanie i poprawę rokowań.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Breast Fest – wydarzenie, które łączy edukację, profilaktykę i solidarność z osobami dotkniętymi chorobą. O szczegółach dowiecie się w naszym dzisiejszym programie.

Jacek Bury, były senator i lider lubelskich struktur partii Polska 2050

Bury odchodzi z Polski 2050. „Wołanie na puszczy”

Lider Polski 2025 na Lubelszczyźnie, Jacek Bury, poinformował na swoich mediach społecznościowych o odejściu z partii. – Nie na to się umawiałem, gdy wchodziłem do partii – dosadnie komentuje były senator.

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przygotowała zarzuty wobec mężczyzny, który podczas tegorocznego festiwalu Eurofolk w Zamościu obrażał i groził artystom z Senegalu. Do incydentu doszło 8 lipca na Rynku Wielkim.
Lubelski Festiwal Nauki w Puławach: laboratorium pełne emocji i odkryć

Lubelski Festiwal Nauki w Puławach: laboratorium pełne emocji i odkryć

Jak sprawić, by deszcz spadł… w zlewce? Jak samodzielnie stworzyć błyszczyk albo sprawdzić, co naprawdę kryje się w gazach? Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy warsztatów przygotowanych przez naukowców z Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez w Puławach (Łukasiewicz - INS).
O profilaktyce raka piersi, wczesnym diagnozowaniu i trzeciej edycji Breast Fest porozmawialiśmy w programie Dzień Wschodzi z dr Zuzanną Pelc, onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Michał Sikora (z prawej) od wielu lat jest związany z lubelskim Startem

Michał Sikora (PGE Start Lublin): Potrzebujemy dwóch-trzech tygodni, aby grać na właściwym poziomie

Rozmowa z Michałem Sikorą, drugim trenerem PGE Start Lublin
Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

Już w najbliższy piątek, 19 września, ulicami Lublina przejdzie „Marsz Różowej Wstążki”. To wydarzenie, które przypomina o znaczeniu profilaktyki raka piersi i daje wsparcie osobom zmagającym się z chorobą.
Kamil Witkowski tuż przed startem sezonu przeniósł się z Lewartu do Motoru II

Kamil Witkowski (Motor II Lublin): Chcieliśmy powalczyć o coś więcej, ale liga nas troszkę zweryfikowała

Rozmowa z Kamilem Witkowskim, trenerem Motoru II Lublin
Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Droga zablokowana

Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Droga zablokowana

W środę nad ranem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 12. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
film

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ponad 1,21 mld złotych trafiło już do polskich szkół i przedszkoli na ich modernizację. To pieniądze, które bezpośrednio przełożą się na komfort dzieci i pracowników placówek. Program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Dzięki niemu w ponad 330 szkołach i przedszkolach w Polsce zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynków.
Polski Cukier AZS UMCS zaprezentował się kibicom
ZDJĘCIA
galeria

Polski Cukier AZS UMCS zaprezentował się kibicom

We wtorkowy wieczór Polski Cukier AZS UMCS Lublin oficjalnie zaprezentował się kibicom.

Siedem biało-czerwonych Iskier w ostatni piątek dęblińscy wojskowi przekazali fundacji Biało-Czerwone Skrzydła
lotnictwo

Nowy dom dla dęblińskich Iskier. Samoloty trafią do Mielca

Siedem wycofanych ze służby odrzutowych samolotów szkolno-treningowych TS-11 Iskra, które w przeszłości tworzyły zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry, ma nowego właściciela. To mielecka fundacja Biało-Czerwone Skrzydła, która chce dać tym kultowym maszynom nowe życie.
"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

Najczęściej tłumaczą, że zatrzymują się „tylko na chwilę”. Kierowcy parkują albo na miejscu dla niepełnosprawnych, albo tuż obok, blokując wjazd tym naprawdę potrzebującym. Pan Jakub zwraca uwagę na ten problem przy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej.
W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie podpisał właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry powinno powstać do końca maja 2026 roku.
Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że w dwóch partiach goździków wykryto przekroczony poziom pestycydów.
Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot
galeria

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

Zestawy Homar-K i Homar-A. K9, Kraby i Abramsy – „Jesienny Ogień-25” to jeden z elementów „Żelaznego Obrońcy”, największych ćwiczeń Sił Zbrojnych RP. W Ustce było też pierwsze bojowe strzelania z systemu z systemu Wisła z wykorzystaniem systemu IBCS.

Jacek Bury, były senator i lider lubelskich struktur partii Polska 2050

10:04 Bury odchodzi z Polski 2050. „Wołanie na puszczy”

09:34

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

08:45

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

08:37

Michał Sikora (PGE Start Lublin): Potrzebujemy dwóch-trzech tygodni, aby grać na właściwym poziomie

07:57

Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

07:25

Kamil Witkowski (Motor II Lublin): Chcieliśmy powalczyć o coś więcej, ale liga nas troszkę zweryfikowała

07:03

Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Droga zablokowana

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów