Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

O profilaktyce raka piersi, wczesnym diagnozowaniu i trzeciej edycji Breast Fest porozmawialiśmy w programie Dzień Wschodzi z dr Zuzanną Pelc, onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku choroba ta dotyka miliony pacjentek na całym świecie, a wczesne wykrycie pozostaje kluczem do skutecznego leczenia. Regularne samobadanie piersi, badania obrazowe – takie jak USG czy mammografia – oraz świadomość czynników ryzyka znacząco zwiększają szansę na szybkie rozpoznanie i poprawę rokowań.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Breast Fest – wydarzenie, które łączy edukację, profilaktykę i solidarność z osobami dotkniętymi chorobą. O szczegółach dowiecie się w naszym dzisiejszym programie.