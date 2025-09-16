Za nami rok, w którym w Lublinie oddano do użytku wyjątkowo dużo nowych i przebudowanych dróg. Jak podkreśla Grzegorz Malce, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, w ostatnich latach nie było takiej dużej liczby inwestycji. Do najważniejszych zrealizowanych przedsięwzięć należy przedłużenie ulicy Lubelskiego Lipca ’80 – kluczowej arterii, która nie tylko otworzyła komunikacyjnie południową część miasta, ale także ożywiła tereny w rejonie dworców i Areny Lublin. Wśród zakończonych zadań znalazła się także przebudowa ulicy Zorzy, ponadkilometrowego odcinka z pełną modernizacją nawierzchni, chodników, oświetlenia i odwodnienia. Po wielu dyskusjach i konsultacjach zakończono też budowę ulicy Samsonowicza, inwestycji kontrowersyjnej ze względu na konieczność wycinki drzew, lecz ostatecznie zaakceptowanej przez mieszkańców dzięki wypracowanemu kompromisowi. Do listy należy dopisać m.in. ulicę Sławinek, Wallenroda, Montażową czy Kruszynową. Na ukończeniu są także prace na ul. Węglarza i Kłopotowskiego – inwestycje warte dziesiątki milionów złotych, które mają otworzyć nowe możliwości urbanistyczne dla północnych dzielnic miasta.

Równocześnie podpisano umowę na przebudowę niemal czterokilometrowego odcinka ul. Janowskiej. Zadanie rozłożone na dwa lata obejmuje kompleksową modernizację jezdni i chodników, a już tej zimy kierowcy mają korzystać z częściowo odnowionej nawierzchni. W harmonogramie na najbliższe miesiące znalazły się też prace na ul. Kunickiego, Glinianej, Woźnej, Wodnej i Okrzei.

Nie mniej ważne są przygotowania do dużych modernizacji: trwają prace projektowe dla ul. Zana i Głębokiej, zaawansowane rozmowy dotyczą też przebudowy ul. Romera. W planach jest również modernizacja ul. Turystycznej wraz z obiektami mostowymi na styku z ul. Mełgiewską.

Władze miasta i drogowcy podkreślają, że oprócz wielkich inwestycji mieszkańcy oczekują także mniejszych remontów – chodników, dróg osiedlowych czy nowych miejsc parkingowych. Na te cele dzielnice przeznaczają rezerwy celowe w wysokości 300 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu niemal w każdej części Lublina powstały lub zostały odnowione ulice średniej kategorii, poprawiające codzienny komfort mieszkańców. Jak podsumowuje dyrektor ZDiM, przed miastem wciąż wiele pracy, ale intensywność działań w 2025 roku daje nadzieję, że kolejne inwestycje drogowe w 2026 roku będą realizowane równie sprawnie i w takim samym tempie.