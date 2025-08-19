Po spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Białym Domu przywódca USA spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Czego Rosjanie chcą od Ukrainy i w jakiej sytuacji znajdują się nasi wschodni sąsiedzi? Jaka obecnie panuje atmosfera na arenie międzynarodowej? Rozmawiamy o tym z dr. hab. Wojciechem Janickim, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Czy działania Donalda Trumpa można nazwać zdradą? Jakie wyjście z obecnej sytuacji ma Ukraina? Na te pytania od kilku dni czeka cały świat. A spróbuje na nie odpowiedzieć nasz dzisiejszy gość w rozmowie z cyklu Dzień Wschodzi.