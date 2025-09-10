Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Trwa poszukiwanie dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wiadomo, że jeden z nich odnaleziono w Czosnówce blisko Białej Podlaskiej.
Policja potwierdza, że przed godziną 6 rano otrzymała zgłoszenie od mieszkańca. - To uszkodzony dron. Nie stanowił zagrożenia dla ludzi. Obecnie zabezpieczamy teren- relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji. Nie ma osób poszkodowanych.
Dron odnaleziono w polu, w terenie niezabudowanym.
Lubelska policja weryfikuje też kolejne lokalizacje. - Otrzymaliśmy informację, że dron również odnaleziono w miejscowości Wyryki, służby to weryfikują- zaznacza podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik KWP w Lublinie. Jednocześnie trwa sprawdzanie jeszcze innych miejsc, o których poinformowali mieszkańcy.