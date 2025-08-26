"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

W Lublinie dobiegają końca kolejne remonty i przebudowy ulic w dzielnicach Sławin i Sławinek. Na alei Warszawskiej, która niegdyś była główną ulicą wylotową w kierunku Warszawy, zakończono zasadnicze prace drogowe, a do pełnego oddania inwestycji brakuje już tylko oznakowania poziomego. W tym roku przebudowanych zostanie tam ponad pół kilometra jezdni aż do ulicy Skowronkowej, która z kolei przeszła w ubiegłym roku kompleksową modernizację wartą ponad 20 milionów złotych.

Wraz z remontami ulic powstają chodniki i ścieżki rowerowe – obecnie w Lublinie jest ich już prawie 200 kilometrów, a w planach jest budowa kolejnych kilkunastu. Przykładem jest fragment trasy rowerowej od ronda Akwarelistów do ul. Czereśniowej, który zostanie w tym roku przedłużony w stronę ul. gen. Zajączka.

Duże zmiany zaszły również na ul. Sławinek, gdzie zakończono przebudowę ponad 600 metrów drogi obejmującą nową jezdnię, chodniki, zjazdy do posesji i infrastrukturę odwodnieniową. Ulica czeka jedynie na formalne pozwolenie na użytkowanie.

W planach na przyszły rok są zarówno większe inwestycje, jak i mniejsze prace zgłaszane przez rady dzielnic – budowa chodników, miejsc parkingowych, wiat przystankowych czy remonty schodów przy wiadukcie nad ul. Sikorskiego. Rozważana jest także budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Willowej oraz dodatkowe przejścia dla pieszych w rejonie szkół.

Miasto przypomina, że w procesie rozbudowy infrastruktury uczestniczą również deweloperzy, którzy realizując swoje inwestycje, są zobowiązani do budowy układów drogowych i przekazywania ich później miastu. Dzięki tym działaniom północno-zachodnie dzielnice Lublina, dotąd kojarzone głównie z jednorodzinną zabudową, dynamicznie zmieniają swoje oblicze i zyskują coraz lepsze połączenia komunikacyjne z resztą miasta.

