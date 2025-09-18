Dr Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala w Łęcznej podkreśla, że placówka od lat rozwija model kompleksowej opieki senioralnej, obejmującej oddziały geriatryczne, rehabilitację oraz medycynę paliatywną, a w ostatnim czasie wzbogaconej o dwa Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze – w Łęcznej i w Jaszczowie. To rozwiązania, które mogą stać się wzorem dla innych ośrodków w kraju.

Już 18 i 19 września w Urszulinie odbędzie się konferencja „Zdrowe starzenie. Medycyna - szanse czy zagrożenia?”, organizowana w ramach grantu KPO. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z całej Polski, a jego celem jest wymiana doświadczeń i podkreślenie znaczenia opieki nad starzejącym się społeczeństwem. Jak zaznacza kierownik Oddziału Geriatrii i Opieki Paliatywnej w Łęcznej, dr Agata Kot, zdrowe starzenie jest możliwe, ale wymaga utrzymania aktywności, unikania przewlekłych chorób oraz odpowiedniego wsparcia medycznego i psychologicznego.

Lekarze zwracają uwagę, że coraz częściej pacjenci cierpią na depresję i przewlekłe bóle, które ograniczają samodzielność, a także borykają się z problemem wielolekowości. Właśnie dlatego rola geriatry jest kluczowa - specjalista patrzy nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też psychiczne oraz funkcje społeczne pacjenta, by jak najdłużej zachować jego samodzielność i dobrą jakość życia. Organizatorzy konferencji liczą, że spotkanie w Urszulinie stanie się impulsem do dalszej dyskusji o przyszłości opieki senioralnej w Polsce.

