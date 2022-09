5 powodów, dla których powinieneś dbać o ekologię

1. Bo możesz żyć zdrowiej

Ekologiczne rozwiązania to właściwie te, które znamy do dawna. Tylko trochę o nich zapomnieliśmy. Zastanawiasz się, np. co zrobić z ubraniami, których już nie nosisz? - ekobieco.pl zawiera wiele pomysłów na ten temat. Możesz je wielokrotnie przerabiać, oddawać sąsiadom, sprzedać w internecie czy oddać młodszym członkom rodziny. Prosty krok, a powoduje mniejszą eksploatację Ziemi, jej zasobów oraz zmniejszasz tym samym zapotrzebowanie na nowe produkty.

2. Bo troszczysz się o rodzinę

Od tego, jak traktujesz środowisko naturalne, swoją najbliższą okolicę i całą planetę, zależy, jaki stosunek będzie do niej miała twoja rodzina. Natura to potężna siła, da sobie radę w każdym wypadku, lecz czasami oddaje nam z powrotem. Wprowadź więc w domu ekologiczne zasady. Segregujcie śmieci, wybierajcie wspólne gotowanie, przyrządzajcie przetwory na zimę, pijcie wodę z kranu, kupujcie jak najmniej nowych ubrań oraz produktów opakowanych w plastik, a przede wszystkim – odpowiednio zarządzajcie finansami.

3. Bo sprawiasz sobie lepsze miejsce do życia

To człowiek jest gościem na planecie. Niestety coraz częściej o tym zapominamy i nasza gościna zamienia się w bycie intruzami. Pamiętaj, że skutki naszego działania są nieodwracalne. Natura poradzi sobie niemal z każdym problemem. Lecz jeśli będziemy korzystać z niej nieodpowiedzialnie, zniknie jeszcze więcej roślin, zwierząt i zasobów naturalnych. Do tego potrzeba świadomego i inteligentnego zarządzania, a więc również twoje wybory polityczne czy te konsumenckie mają znaczenie – od tego, jaką partię czy jakiego producenta wybierzesz, zależy, kto będzie mógł podejmować różne decyzje w twoim imieniu, a to ma globalny skutek.

4. Bo uzdrawiasz planetę

Za każdym razem, gdy wybierasz dietę roślinną, powodujesz, że umiera mniej zwierząt, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie wody, która jest nadmiernie wykorzystywana w przemyśle mięsnym. Do tego im częściej wybierasz rośliny, tym mocniej wspierasz walkę o zwierzęce dobro. Segregacja śmieci ma nas także skłonić do odpowiedzialniejszych zakupów i wyborów konsumenckich, a co za tym idzie – mniejszego zaśmiecania planety. Nie nagrzewaj nadmiernie mieszkania, odłączaj kable od prądu oraz wybieraj spacer lub rower – to pomoże w opiece nad Ziemią. Więcej pomysłów znajdziesz na: kobieca strona EKOlogii - ekobieco.pl.

5. Bo może być za późno

Jednym z zadań jako odpowiedzialnych obywatelek i obywateli jest zwiększenie świadomości i zaangażowania na tle ekologii. Już od najmłodszych lat powinniśmy wprowadzać dzieci w odpowiednie zadania pomagające w trosce o planetę. Czasami to drobne kroki jak segregacja śmieci czy wybieranie picia wody z kranu przez filtrowaną butelkę, a nie zakup kolejnych zgrzewek napojów, czyli coś, co może wdrożyć każdy z nas. Innym razem to np. tworzenie kampanii na temat ekologii, aby docierać do jak największej grupy osób. Niezależnie od tego, jakie kroki podejmiesz, pamiętaj, że godzina zero jest coraz bliżej. Jeśli nie podejmiemy różnych kroków od razu, już za kilka lat na Ziemi zniknie bioróżnorodność, a część z zasobów ulegnie destrukcji.