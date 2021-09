Generalny remont mieszkania a dobra kolejność prac

Zanim rozpocznie się remont, koniecznie trzeba stworzyć plan - w oparciu o założony budżet - który uwzględni ceny poszczególnych materiałów oraz wszelkich usług. Jeśli lokal podlega np. rozbudowie, niezbędne będzie uzyskanie wszelkich pozwoleń na zmiany układu ścian, ulokowania poszczególnych pomieszczeń czy modyfikację układu rur.

Jak wygląda to w praktyce? Jeśli prace związane z remontem miałyby oznaczać ingerencję np. w szkielet budynku - chociażby zburzenie ściany działowej między kuchnią a salonem, by stworzyć duży open space - koniecznie trzeba uzyskać właściwe zgody administracyjne. Brak takiego poparcia w dokumentacji skutkować może w przyszłości nakazem powrotu do stanu pierwotnego - szczególnie jeśli modyfikacje oddziałują negatywnie na całą konstrukcję budynku wielorodzinnego. W efekcie, plan remontu mieszkania bezwzględnie musi zakładać również kompleksową dbałość o wszelkie zgody i projekty.

W jakiej kolejności remontować mieszkanie?

Pierwszy etap to czas działań konstrukcyjnych - np. zburzenia zbędnych ścian i postawienia ich od nowa we wskazanych miejscach popartych projektem. To również czas na to, by wprowadzać zmiany w zakresie wszelkich instalacji. Dotyczy to nie tylko elektryki czy instalacji energetycznej. Jeśli w lokalu ma działać internet stacjonarny, również na tym etapie trzeba zaprojektować całą wewnętrzną sieć, która obejmie wszystkie pomieszczenia domu. Dzięki temu nie będzie potrzeby podłączania urządzeń do sieci Wi-Fi.

W kolejnym kroku nadchodzi czas na wszystkie prace związane z usuwaniem dotychczasowej struktury ścian. Jeśli zmienione mają być podłogi - również je należy usunąć na tym etapie. Generalnie lokal powinien zostać “wyczyszczony” do podstaw i zostać przygotowany do zastosowania nowych materiałów wnętrzarskich.

Pierwszym pomieszczeniem, które należy remontować kompleksowo powinna być łazienka. W kolejnym etapie - kuchnia. To one uchodzą za najbardziej pracochłonne oraz wymagające. Kolejne - pokój dzienny i sypialnie - będą niewątpliwie łatwiejsze. Dopiero po zakończeniu wszystkich trudnych prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i naprawczych można przejść do tego, co szczególnie wpływa na estetykę wnętrza - wykończenie poszczególnych pokoi. Najpierw remont powinien objąć sufity. W kolejnym etapie - ściany. Harmonogram prac powinny kończyć podłogi.

Korzystanie z nowych technologii podczas remontu

Warto pamiętać, że internet i coraz lepsze oprogramowanie pozwala na idealne dopracowanie szczegółów wnętrza jeszcze zanim powstanie. Przykładem są programy do projektowania pomieszczeń - podając wymiary oraz ulokowanie np. przyłączy, można dość swobodnie testować w wirtualny sposób układ mebli czy funkcjonalności instalacji. Dotyczy to także dobierania materiałów wykończeniowych. Np. podłogi Swiss Krono - renomowanego producenta materiałów do wnętrz - można dostosować do danego pomieszczenia poprzez aplikację, która na podstawie zdjęcia pomieszczenia wizualizuje je w różnych wariantach. Jeśli spojrzeć na aranżację wnętrz szerzej, programów do tego typu działań jest wiele - od stworzonego przez IKEA Home Plannera przez zapewniany od Google Sketchup po np. Autodesk Homestyler, który działa z poziomu przeglądarki internetowej. Nawet zakładając samodzielne wykonywanie mebli, można używać systemów do zlecania rozkroju płyt meblowych - dobre hurtownie umożliwiają połączenie przez internet, by wybrać w ten sposób wskazany dekor oraz wpisać wymiary poszczególnych formatek i np. miejsca ich nawiertów.