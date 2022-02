Pewne szambo betonowe z dostawą i montażem

Jaką pojemność wybrać?

Na wybór rozmiaru zbiornika składają się dwie kwestie – ilość domowników oraz to, czy uzyskamy pozwolenie na montaż. Standardowa rodzina składa się z czterech osób, która generuje około 200 litrów nieczystości w ciągu dnia. Idealnym rozwiązaniem byłby wybór możliwie największego szamba, jednak są pewne ograniczenia wynikające z prawa. Zbiornik powyżej 10 000 litrów wymaga pozwolenia od starostwa powiatowego. Wiąże się to z koniecznością złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, m.in. atestu i aprobaty technicznej, następnie urząd udziela nam pozwolenia lub nie. Jak dobrze wszyscy wiemy, czas odpowiedzi starostwa może się wydłużyć, a nie mamy ochoty czekać w nieskończoność. Wtedy też przychodzi nam najpopularniejszy zbiornik, który wybierają Polacy, a jest to szambo betonowe 10m3. Możliwie największa pojemność i to bez zezwolenia – umożliwia przechowanie nieczystości wygenerowanych przez naszą przykładową rodzinę przez okres około 14 dni. Sam montaż jest prosty – należy wykopać dół o wymiarach większych o około 1.5 metra z każdej strony od wymiarów zewnętrznych zbiornika. Wskazana jest podsypka na dnie i zabezpieczenie dołu przed zapadnięciem. Szambo przywożone jest dźwigiem HDS, który precyzyjnie umieszcza zbiornik w przygotowanym dole.

Solidny dostawca?

Wiele firm oferuje sprzedaż, dostawę i montaż szamba betonowego. Niestety zwiększony popyt spowodował, że większość z nich w pośpiechu nie przykłada się do należytego wykonania zlecenia. Dlatego też należy sprawdzać opinie o danym producencie. Jedną z firm godną polecenia jest TANIE SZAMBO 24. Posiada w swojej ofercie zbiorniki o pojemnościach 3-13m3, a więc dostarczy nam również szambo 10m3. Zbiorniki są bardzo ciężkie, ważą po kilka ton, dlatego wspomniana firma posiada w swojej flocie kilkanaście nowych pojazdów HDS, które bez problemu dostarczą zbiornik na drugi koniec Polski.

Jak długo muszę czekać na dostawę?

Większość sprzedawców oferuje montaż w ciągu 14 dni roboczych od momentu zamówienia. Inaczej jest w przypadku firmy TANIE SZAMBO 24 – dostarczenie produktu do klienta już w ciągu 3 dni roboczych. Tak szybka dostawa możliwa jest dzięki dużemu placu, na którym producent składuje zbiorniki i nie musi produkować na zamówienie, co z reguły znacznie wydłuża czas realizacji. Trwały zbiornik powinien wystarczyć na kilkanaście lat, dlatego nie warto na tym oszczędzać.