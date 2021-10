5 tys. zł co miesiąc na koncie przez następne 20 lat? Szczęśliwiec z Lubelskiego może spać spokojnie

W sobotę szczęście uśmiechnęło się do jednego z mieszkańców naszego regionu. Zakład "na chybił trafił" skreślił w punkcie przy ul. Warszawskiej 57 w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki zdobyciu głównej wygranej w Ekstra Pensji, przez następne 20 lat będzie otrzymywał co miesiąc 5 tys. zł.

Tego samego dnia w Gdańsku padła "szóstka" w losowaniu Lotto Plus. Milion złotych trafił do osoby, która wybrała "na chybił trafił" liczby: 1, 21, 24, 32, 33 i 35 w kolekturze przy ul. Nowe Ogrody 37. To już czwarta taka wygrana w Gdańsku.

Natomiast w niedzielę szczęście ponownie dopisało w Ekstra Pensji. W Warszawie, w punkcie przy ul. Trocinowej 1, ktoś wybrał numery: 1, 3, 7, 22, 31 oraz 3 (ponownie metodą "na chybił trafił"). Dzięki temu szczęśliwiec będzie otrzymywał co miesiąc 5 tys. zł przez nastepne 20 lat. Co ciekawe, to 25. wygrana w Ekstra Pensji w stolicy.