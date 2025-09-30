Janowska i drogi dojazdowe z węzła A2 wciąż w projektowaniu

Biała Podlaska chce odpowiednio przygotować swoje drogi pod ruch autostradowy. Przetarg na inwestycje realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrało bialskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Ulica Janowska ma być dwupasmówką. Chodzi o fragment od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego. To istniejące już rondo ma być przebudowane na turbinowe. Podobne rozwiązanie powstanie na tym drugim skrzyżowaniu. W planach jest też budowa 80 metrów nowej ulicy prowadzącej do ulicy Aliny Fedorowicz oraz przebudowa tej pod wiaduktem, która biegnie m.in. do stacji paliw. Bialska firma zajmie się również rozbudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego. Dotychczas wygląda to tak, że po większych opadach, teren zamienia się w bajoro, a kierowcy mają tu problem z przejazdem. W ubiegłym roku okazało się, że do inwestycji dołącza województwo lubelskie. – Podpisaliśmy porozumienie z panem marszałkiem o wspólnym projektowaniu i przebudowie wiaduktu nad obwodnicą. Zlikwidowane będą kolizyjne skrzyżowania – tłumaczył wówczas prezydent Michał Litwiniuk.

A dokładniej, lubelski samorząd ma zająć się również rozbudową dróg wojewódzkich 811 i 812 na odcinku od węzła z autostradą w Ciciborze Dużym do ulicy Jana III Sobieskiego. – Województwo zawarło umowę partnerską z miastem. Strony zobowiązały się do wspólnego przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania będzie miasto – stwierdziła wówczas Anna Nycz z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Dzisiaj już wiadomo, że projektowanie się przedłuża, o czym urzędnicy poinformowali przy okazji zmian w budżecie. „Z uwagi na wydłużający się proces projektowania, wynikający z potrzeby dostosowania ul. Janowskiej do planowanej rozbudowy wiaduktu nad drogą krajową nr 2, realizację robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem, zaplanowano na 2026 rok” -czytamy w uzasadnieniu uchwały bialskiej rady. Miasto na ten cel dostało 8 mln zł z Polskiego Ładu, a całość oszacowano na 13,8 mln zł. „Środki w kwocie 5,8 mln z zł, początkowo zaplanowane na 2025 rok zostaną rozliczone w 2026 roku” – podał ratusz.

Podobnie wygląda sprawa z rozbudową dróg wojewódzkich 811 i 812 od węzła A2 do ulicy Jana III Sobieskiego. W zmianach budżetowych czytamy, że „z racji, że pierwsze płatności za wykonanie części dokumentacji projektowej wystąpią w 2026 roku, należy odpowiednio zmienić plan finansowy 2025 roku i wieloletnią prognozę finansową”. Projekty tego zadania mają pochłonąć 1,5 mln zł.