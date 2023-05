Biała Podlaska. Konkurs na dyrektora szpitala. Komisja nie mogła obradować

O to stanowisko stara się 3 kandydatów. Oprócz obecnie p.o. obowiązki szefa placówki, Artura Kozioła, do konkursu stanął też m.in. Igor Dzikiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Białej Podlaskiej. Jednak zaplanowane na środę posiedzenie komisji odroczono.

– Do czasu uzupełnienia jej składu– tłumaczy Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego. Wszystko dlatego, że kilka dni temu Radę Społeczną szpitala opuścił poseł Dariusz Stefaniuk (PiS), jej przewodniczący. A miał on zasiadać również w komisji konkursowej. – Nie zapadła jeszcze decyzja co do obsadzenia stanowiska przewodniczącego Rady Społecznej –przyznaje Małecki.