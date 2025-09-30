„Miś” po chełmsku – żłobek, polityka i teatr wstęgi

29 września Chełm świętował inaugurację Żłobka Miejskiego „Miś” – kolorowej placówki sfinansowanej z funduszy unijnych i rządowych programów „Aktywny Maluch” oraz „Maluch+”. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem prezydenta miasta Jakuba Banaszka, przedstawicieli władz, posłów, a także… Mateusza Morawieckiego.

To właśnie jego obecność wywołała największe emocje. Pod wpisami w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze w tonie ironii i oburzenia. „Jaka rola pana Morawieckiego??? Szuka w Chełmie pracy?” – pytała jedna z internautek.

Głos zabrała także radna Małgorzata Sokół (KO), przypominając, że ponad 3,5 mln zł na realizację inwestycji pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. – „Polityków niezwiązanych z Chełmem zapraszał Pan Prezydent i to jego należy pytać, dlaczego upolitycznia wszystko w Chełmie” – napisała w mediach społecznościowych.

Tymczasem Mateusz Morawiecki spędził w Chełmie cały dzień – od wbicia łopaty pod przebudowę Parku Międzyosiedlowego, po konferencję prasową przed dawnym dworcem PKS i spotkanie z mieszkańcami w Chełmskim Domu Kultury.

Cała sytuacja przywodzi na myśl sceny z kultowego „Misia” Barei, gdzie władza z rozmachem organizowała kolejne uroczystości, by w świetle kamer przeciąć wstęgę i wygłosić kilka okrągłych zdań. W Chełmie rolę głównego bohatera przejął żłobek – inwestycja potrzebna i cenna, ale w cieniu politycznego widowiska stał się symbolem sporów większych niż kolorowe sale dla dzieci.

Puentą tego niech będzie to, że nowoczesna placówka zapewni opiekę najmłodszym mieszkańcom Chełma, a główne role w całym przedstawieniu zostały perfekcyjnie odegrane. Całą sytuację można by zamknąć w jednym zdaniu: "To jest miś na skalę naszych możliwości” i nie powstydziłby się tego nawet Bareja.