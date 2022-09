Jak czas spędzają przedszkolaki w Chełmie? Np. z robotami

Co było najciekawsze? Dzieciaki nie mają wątpliwości, że były to warsztaty z robotyki, podczas których tworzyli wspólnie modele robotów, a następnie programowali je do działania. Organizatorzy dodają, że była to nie tylko dobra zabawa ale i zdobywanie wiedzy i kluczowych kompetencji, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

Duże zainteresowanie towarzyszyło także eko-warsztatom w Zagrodzie Edukacyjnej Wolawce, położonej niedaleko Chełma. Uczestnicy wykonywali ekologiczne zabawki, brali udział w zajęciach poświęconych zdrowej żywności i przede wszystkim spotykali się ze zwierzętami zamieszkującymi Zagrodę.

– „Lato z CEMEX” to projekt, który na stałe wpisał się w kalendarz chełmskich inicjatyw CEMEX i Fundacji CEMEX, skierowanych do dzieci i młodzieży. Od trzech lat najmłodsi uczestniczą w letnich zajęciach, podczas których nie tylko dobrze się bawią, ale także zdobywają wiedzę i umiejętności – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. – Cieszymy się, że proponowane zajęcia cieszą się tak dużym powodzeniem. To dla nas potwierdzenie, że przygotowany program odpowiada na potrzeby dzieci z Chełma i okolic – dodaje.