Imprezy klubowe w weekend (23 – 24 maja)

PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK – Ladies Night

Najbardziej imprezowy dach Lublina ponownie otwarty! Już w piątek odbędzie się impreza inaugurująca nowy sezon. Czeka Was klubowa noc pod chmurką na pełnej korbie.

START o 22:00. Wstęp free!



SOBOTA – Tańce na dachu

A w sobotę kolejne balety na dachu. Dance & Chill. Muzyka, taniec i klimat, którego nie zapomnicie!

START o 22:00. Wstęp free!



HELIUM CLUB



SOBOTA – Feel the Beat

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż z pewnością nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę. Będzie ogień.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście na to gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Baila Conmigo

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Kobiety idą w miasto

Hej dziewczyny, ta impreza jest dla Was! Przygotujcie się na szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Saturday Night Fever

Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach disco, to ta impreza jest dla Was. To wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.

RADOŚĆ



PIĄTEK – After po Lublinaliach I

Wspólnie świętujcie zakończenie festiwalu w klimacie dobrej muzyki, tańca i niezapomnianych wrażeń.

START 23:55. Wstęp free!



SOBOTA – After po Lublinaliach II

Zabawa z końcem ostatniego koncertu Lublinalii wcale nie oznacza końca zabawy. Radość zaprasza na afterparty po Lublinach, które rozpocznie się zaraz po zakończeniu finałowego występu.

Start o 23:55. Wstęp free!



NIEDZIELA – After pod Lublinaliach III

Ostatni akcent tegorocznych Lublinalii. Czadowy afterek w Radości.

Start o 23:55. Wstęp free!



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek weekendu początek

Piątkowy wieczór to najlepszy moment na rozruch przed sobotą i pobalować do rana, w najpopularniejszym lubelskim klubie.

Start: 21:00. Do 23:30 - 20 PLN, po 23:30 – 30 PLN.



SOBOTA – Saturday Party

Sobota, magnum opus weekendu. Kto siedzi w domu ten się nie liczy. W trzydziestce oprócz tradycyjnej potańcówki najlepsi dje i najlepsza muza, a do tego wyjątkowa i zjawiskowa Evelina Krupa i jej magiczne skrzypce.

Start: 21:00. Do 23:30 - 30PLN, po 23:30 – 40 PLN.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Ostro Disco

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Czy jesteście gotowi na ostre tańce w Ostro? Wiek nie ma znaczenia, czy plus czy minus, to bez znaczenia.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK/SOBOTA – Karaoke

Weekendy w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – I don’t care x Party like 2010

Po prostu - impreza taka, jakby wyglądała domówka w 2010.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



SOBOTA – Polskie Rapsy!

Same polskie rapsy, nowsze i starsze, z 2024 i z początków XXI wieku, ale same bengery!

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



BAŁAGAN



SOBOTA – Bassłagan vol. 2

Po świetnie przyjętej imprezie BASSłagan wraca druga edycja. Po tym, co się działo na parkiecie dokładamy kolejny element, czyli jungle! Czego możecie się spodziewać? Dużej porcji bassu w tempie od 140 do 175 BPM przez całą noc!

Start o 21:00. Wstęp za friko!